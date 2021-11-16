Ирландскую девочку оштрафовали на 3000 евро за встречу с Роналду

Роналду отдает футболку юной болельщице. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Юная болельщица из Ирландии Эддисон Уилан сообщила о штрафе в 3000 евро, который наложили на ее семью. Причиной взыскания стал инцидент, когда девочка выбежала на поле в матче между Ирландией и Португалией, пишет Lenta.ru.

Девочка рассказала, что перескочила через заграждение ради встречи с нападающим португальцев Криштиану Роналду, однако охранники схватили ее.

"Я выкрикнула его имя. Он повернулся, увидел меня и попросил меня отпустить. Я заплакала и попросила его майку. А он спросил: "Ты в порядке?»" — описала встречу с футболистом Уилан.

В итоге семья болельщицы была оштрафована на три тысячи евро за неправомерные действия ребенка. Однако, по информации ESPN, решение было пересмотрено в пользу семьи девочки.

Сам матч завершился со счетом 0:0.

А в следующем поединке Португальцы на своем поле уступили Сербии и пропустили их на первую строчку в группе, дающую прямую путевку на чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Португалии же придется весной сыграть в стыковых матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942517-irlandskuyu-devochku-oshtrafovali-na-3000-evro-za-vstrechu-s-ronaldu/