Ренуаровская женщина: жена футболиста показала новое платьице

Дима Форчун. Фото: instagram.com/dinmaa_

Жене полузащитника английского "Лестера" Вилфреда Ндиди не чуждо желание покрасоваться в новой одежде. В одной из последних публикаций в Instagram она показала свое короткое платьице, сообщает NUR.KZ.

Уилфред Ндиди - один из лучших игроков не только "Лестера", но и всей английской премьер-лиги. В прошлом году нигериец помог своей команде впервые в истории завоевать Кубок Англии.

Стабильная игра опорного полузащитника прекрасно сочетается со стабильными отношениями в личной жизни. Ндиди и Форчун начали встречаться, когда игрок выступал за бельгийский "Генк" - это было в сезоне 16/17 годов.

После многих лет свиданий Уилфред Ндиди и Динма Форчун связали себя узами брака на пышной свадебной церемонии. Они поженились 25 мая 2019 года на глазах у своих ближайших друзей и членов семьи.

Динма Форчун родилась 19 июня 1996 года, ей 25 лет. Она появилась на свет в Нигерии, как и ее муж.

Динма Форчун окончила среднюю школу в своем родном городе в Нигерии. По окончании школы поступила в университет, где изучала медицину, и успешно окончила его. По некоторым данным, Динма Форчун работает медиком.

Если Динма и работает, то, скорее, по призванию души. Потому что денег в ее семье достаточно - Уилфред Ндиди зарабатывает 4,3 миллиона фунтов стерлингов в год.

В мае 2020 года Динма родила Уилфреду Ндиди дочь Джайну Ндиди. Ее фотографии Димна любит публиковать в соцсети.

В прошлом сезоне футболистом интересовался ПСЖ. А в текущем сезоне внимание к полузащитнику проявляет мадридский "Реал". Так что семья в ближайшие полгода может сменить дождливую Англию на более привычный нигерийцам климат Испании.

P.S.: Огюст Ренуар - французский художник-импрессионист. Часто его моделями становились барышни, далекие от форм модельной внешности. Это и породило выражение "ренуаровские женщины".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942441-renuarovskaya-zhenschina-zhena-futbolista-pokazala-novoe-platitse/