Футболисты по пути на игру помогли вытолкать застрявшую машину (видео)

Футболисты "Уфы". Фото: instagram.com/ufafc

Игроки российского футбольного клуба "Уфа" не остались безучастны к трудности, с которой столкнулся один из жителей города, сообщает NUR.KZ со ссылкой Instagram клуба.

"Выдвинулись на контрольный матч с ПФК ЦСКА. По дороге в аэропорт команда помогла простому уфимцу", - рассказала пресс-служба клуба в соцсети.

Напоследок один из футболистов крикнул "простому уфимцу", чтобы тот купил абонемент (на матчи клуба - ред.).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942075-futbolisty-po-puti-na-igru-pomogli-vytolkat-zastryavshuyu-mashinu-video/