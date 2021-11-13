Теннисистка Дарья Касаткина опубликовала фото с отдыха на Мальдивах

Дарья Касаткина. Фото: instagram.com/kasatkina/

26-я ракетка мира Дарья Касаткина выложила на своей странице в Instagram солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Российская теннисистка завершила сезон, опубликовав пост: "Пока-пока, сезон 2021, ты был хорош. Особенно последние несколько недель".

Отметим, что на прошлой неделе Дарья Касаткина в составе сборной России стала победительницей Billie Jean King Cup, в финале обыграв команду Швейцарии.

В целом, для Дарьи 2021 год получился удачным. Она выиграла два турнира WTA (Phillip Island Trophy, St. Petersburg) и вновь вернулась в ТОП-30 лучших теннисисток мира.

В нынешнем сезоне Касаткина заработала свыше 900 тыс. долларов призовых. В следующем году 24-летняя теннисистка намерена повторить свой лучший результат и войти в ТОП-10 рейтинга WTA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942044-tennisistka-darya-kasatkinka-opublikovala-foto-s-otdyha-na-maldivah/