Команда Казахстана по шорт-треку выступит на этапе Кубка мира в Венгрии

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Сборная Казахстана по шорт-треку примет участие в очередном этапе Кубка мира в Дебрецене (Венгрия), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Команда готовится к важному соревнованию в Нур-Султане. От Казахстана на турнире в Венгрии выступят 12 спортсменов.

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Еркебулан Шамуханов, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Мерсаид Джаксыбаев, Нуртилек Кажгали;

Женщины: Ольга Тихонова, Мадина Жанбосынова, Алена Волковицкая, Яна Хан, Алия Амиргалиева, Асель Тайшиманова.

Отметим, что третий этап Кубка мира пройдет с 18 по 21 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942020-komanda-kazahstana-po-short-treku-vystupit-na-etape-kubka-mira-v-vengrii/