Икарди передал жене права на все свои доходы, чтобы спасти брак

Мауро Икарди и Ванда Нара. Фото: globalhappenings.com

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Мауро Икарди пошел на решительный шаг, чтобы спасти свой брак. Футболист передал все свои доходы и активы жене и агенту Ванде Наре, сообщает Sports.ru.

Чтобы вернуть Ванду, аргентинец передал ей права на свои контракты (настоящие и будущие), а также на всю свою собственность до 2050 года.

Возможно, Икарди и Ванда снова вместе. Футболист в инстаграме недавно опубликовал совместное фото с Нарой из Арабских Эмиратов.

Напомним, раскол в семье произошел после того, как Ванда при помощи частного детектива узнала о переписке Икарди с аргентинской актрисой Чиной Суарес. После этого Ванда улетела со всеми пятью детьми в Милан, куда за ней последовал футболист. С тех пор пара продолжает мириться и снова конфликтовать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942018-ikardi-peredal-zhene-prava-na-vse-svoi-dohody-chtoby-spasti-brak/