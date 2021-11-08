Экс-игрок "Зенита" проиграл в казино 80 млн рублей

Олег Кожанов. Фото: sport24.ru

Экс-нападающий петербургского "Зенита" Олег Кожанов рассказал о зависимости от азартных игр, из-за которой он проиграл около 80 млн рублей, пишет Sport.24.

"Меня в "Зените" Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать", - рассказал Кожанов.

Он также сообщил, что увлекался игрой на тотализаторе, делая ставки через знакомых.

Спортсмен заявил, что перестал играть в казино 7-8 лет назад. Это произошло из-за резкого падения его доходов. По словам Кожанова, сейчас он не увлекается азартными играми, а свободные средства инвестирует в акции американских компаний.

Футболист рассказал о своих доходах.

"Больше всего получал в "Ростове" — 20 тысяч евро в месяц. Летом курс подскочил, в месяц в рублях выходило 700-800 тысяч. Плюс премиальные: порядка 150 тысяч рублей за игру — а побеждали мы часто", - сообщил Кожанов.

Сейчас бывший футболист работает в строительной компании.

"Первая должность — менеджер по продажам, вторая — директор по логистике, занимаюсь доставкой груза. Постоянно на связи.

Подъем в семь утра, быстрый завтрак, дальше на метро до завода. В девять начинается интенсивный рабочий день. Идут звонки от постоянных клиентов, прозваниваю новых. По телефону мало что решается, поэтому договариваюсь о встречах — стараюсь, чтобы их было как можно больше. Часов в девять приезжаю домой и провожу время с семьей. Но позвонить могут и ночью. Условно — попросить решить вопрос с отгрузкой. Бетон ведь заливается круглосуточно, круглогодично. Выходных нет, только если 1 января или 31 декабря. Так что я постоянно в тонусе, спокойно не проходит ни один день", - поделился Кожанов.

Бывший нападающий завершил карьеру в 29 лет. Последним его клубом было "Динамо" из Санкт-Петербурга. В начале карьеры Кожанов поиграл за "Зенит", "Ростов", "Химки", "Урал" и другие клубы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941190-eks-igrok-zenita-proigral-v-kazino-80-mln-rubley/