Жибек Кулымбетова в третий раз стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

Жибек Кулымбетова: instagram.com/zhibek_bjj

14-летняя представительница Казахстана Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, который завершился в ОАЭ, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

"На сегодняшнем чемпионате мира по джиу-джитсу (не-ваза) я провела четыре поединка и во всех победила. Моим первым соперником была спортсменка из Объединенных Арабских Эмиратов, вторым - представительница Таиланда, третьим - из местного Арабского Эмирата, а четвертым - россиянка.

Спасибо большое за поздравления, друзья. Благодаря вашим пожеланиям и поддержке я победила!", - написала Кулымбетова на своей странице.

Новоиспеченная чемпионка так же поблагодарила тренера спортивного клуба «Сагадат батыр - QTT» Нурсултана Орынбасарова и всех других тренеров, которые ее готовили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940976-zhibek-kulymbetova-v-tretiy-raz-stala-chempionkoy-mira-po-dzhiu-dzhitsu/