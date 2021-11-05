Девушка-боец Рейчел Остович поразила подписчиков сексуальной фотосессией

Рейчел Остович. Фото: instagram.com/rachaelostovich/

Американская файтерша Рейчел Остович на своей странице в Instagram выложила откровенное фото, передает NUR.KZ.

Рейчел опубликовала фото и видео, где она позирует в очень тонком купальнике. Подписчики сполна оценили красивые формы американки.

Сейчас 30-летняя спортсменка выступает в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC. В последнем бою она взяла реванш у Пейдж Ванзант. Ранее Остович выступала в UFC, но после трех поражений подряд покинула организацию.

На страницу Рейчел в Instagram подписаны свыше 800 тыс. пользователей. Остович частенько выкладывает у себя в аккаунте откровенные снимки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940747-devushka-boets-reychel-ostovich-porazila-podpischikov-seksualnoy-fotosessiey/