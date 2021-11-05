Видео с Диким Арманом, дающим деньги боксерам, прокомментировали в МКС

Арман Джумагельдиев с боксерами. Кадр из видео: instagram.com/megapolis.kz

В Министерстве культуры и спорта (МКС) опубликовали пояснения касательно видео, в котором криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман, раздает деньги казахстанским боксерам. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отметим, что накануне в сообществе megapolis.kz в Instagram была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как Джумагельдиев раздает деньги проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам - по 2000 долларов (почти 860 тыс. тенге) каждому.

Сегодня в сообществе появилось еще одно видео. Там Джумагельдиев сидит рядом с государственным тренером по боксу Бахтияром Артаевым. Дикий Арман пояснил, что раздал деньги казахстанским боксерам по личной инициативе и от чистого сердца.

В Минкультуры, в свою очередь, отметили, что за подготовку спортсменов, руководство и сопровождение казахстанской делегации по боксу и их коммуникации в городе Белград отвечает Казахстанская федерация бокса.

В ведомстве подчеркнули, что вручение денежных средств отдельным боксерам сборной является частной инициативой, а гражданин на видео не является официальным лицом ни Федерации, ни Министерства.

"В Сербии находится руководство и тренерский состав Казахстанской Федерации бокса, которым Министерством направлен официальный запрос для получения разъяснений по данному факту", - указано в сообщении.

Также в Минкультуры пояснили, что на подготовку, сборы и международные соревнования Национальной сборной по боксу из республиканского бюджета за 2019-2021 годы направлено свыше 1,5 млрд тенге (3,5 млн долларов США).

Кроме того, за победу в различных международных соревнованиях и Олимпийских играх спортсменам предусмотрены денежные выплаты в следующем размере:

1 место - 15 000 долларов США;

2 место - 7000 долларов США;

3 место - 5000 долларов США.

Тренеры спортсменов в следующем размере:

1 место - 10 000 долларов США;

2 место - 5000 долларов США;

3 место - 3000 долларов США.

При этом отмечается, что со стороны Министерства культуры и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом созданы все условия для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд по боксу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940715-video-s-dikim-armanom-dayuschim-dengi-bokseram-prokommentirovali-v-mks/