Жена Эдина Джеко стала лицом персонажа известной компьютерной игры

Джилл Валентайн - героиня Resident Evil, срисованная с Амры Силайджич. Фото: games.mail.ru

Жены многих футболистов являются моделями из мира моды. Супруга боснийского нападающего миланского "Интера" Эдина Джеко - Амра Силайджич в этом не исключение. Однако она пошла дальше своих "коллег по цеху" - женщина стала лицом персонажа популярной игры Resident Evil, пишет ohmyfootball.com.

Эдин Джеко в свои 35 лет (пенсионный возраст для многих футболистов) сменил один топовый клуб на другой - перешел из "Ромы" в "Интер". Причем в новой команде регулярно забивает голы.

Под стать ему и его жена. В свои 37 лет Амра Силайджич прекрасна и восхитительна, будто только начинает свою модельную карьеру.

Эдин и Амра вместе с 2011 года. Когда они впервые встретились, это была любовь с первого взгляда. Пара начала встречаться вскоре после первой встречи.

В 2014 году, после трех лет знакомства, Эдин и Амра связали себя узами брака на пышной свадебной церемонии, на которой присутствовало много гостей, включая товарищей по команде Джеко.

Амра Джеко (в девичестве Силайджич) родилась 1 октября 1984 года, то есть ей 37 лет. По знаку зодиака она Весы, а это означает, что она очень креативна и к тому же миротворец.

У Амры и Эдина трое детей. 2 февраля 2016 года Амра родила Джеко первенца, дочь Уну Джеко. 9 сентября 2017 года у пары родился второй ребенок, Дани Джеко. 12 сентября 2020 года у них родилась дочь Далия Джеко.

Еще у Амры есть дочь София, которая родилась 1 ноября 2003 года в первом замужестве Силайджич. Ее мужем был сербский бизнесмен Владимиром Вичентиевич.

Амра стала моделью с юных лет, так как в 2000 году выиграла французский конкурс Metropolitan Top Model. Ее заметили многие модные скауты, но счастливчиками стало модельное агентство Elite Model в Париже, которое подписало молодую девушку.

После этого Амра снялась в нескольких рекламных роликах швейной компании Anchor Blue и стала лицом Robin Jeans. Силайджич решила попытать счастья в телевизионной индустрии, и у нее было несколько небольших ролей в CSI: NY, Entourage и "Силиконовая долина". Амра также снялась в американском фильме "Готические убийцы" , премьера которого состоялась в октябре 2011 года.

Амра также появилась в нескольких музыкальных клипах очень известных исполнителей, таких как Энрике Иглесиас, Хромо и Блейк Шелтон.

Амра является моделью лица Джилл Валентайн в Resident Evil Revelations, Resident Evil The Mercenaries 3D и Resident Evil Operation Raccoon City.

Жена Джеко весьма успешная женщина, и ее собственный капитал доказывает это. Состояние Амры Силайджич оценивается более чем в 1 миллион долларов .

У нее более 225 тысяч подписчиков в Instagram, и фанаты любят ее. Амра предпочитает загружать в основном фотографии своей прекрасной семьи, но время от времени она публикует провокационные фотографии, чтобы оживить их.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940589-zhena-edina-dzheko-stala-litso-personazha-izvestnoy-kompyuternoy-igry/