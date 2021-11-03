Английский болельщик отправился в тюрьму за расистские высказывания

Английские болельщики. Иллюстративное фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Суд приговорил болельщика сборной Англии Джонатона Беста к 10 неделям тюрьмы за оскорбления в адрес Рэшфорда, Санчо и Букайо Саки после проигранного финала Евро-2020, пишет Sports.ru.

После окончания серии пенальти, в которой темнокожие игроки национальной сборной не реализовали свои 11-метровые удары, Бест вышел в прямой эфир в Facebook. По ходу эфира он оскорбил игроков на расовой почве.

Коллега Беста обратился в полицию и поддержку Facebook после того, как 52-летний англичанин отказался удалить это видео. Соцсеть удалила ролик через 3 дня после его появления.

Напомним, финал чемпионата Европы выиграла сборная Италии. В серии пенальти сначала лидировали англичане, однако затем они не реализовали три 11-метровых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940435-angliyskiy-bolelschik-otpravilsya-v-tyurmu-za-rasistskie-vyskazyvaniya/