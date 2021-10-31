Внучка Бориса Ельцина появилась на публике с нападающим "Локомотива"

Федор Смолов и Мария Юмашева. Фото: metaratings.ru

Отношения между нападающим "Локомотива" Фёдором Смоловым и внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой до сих пор не подтверждены, однако пара в очередной раз появилась на публике. Мария и Федор пришли на матч "Локомотив" - "Сочи". Футболист не принимал в нем участия из-за травмы, сообщает metaratings.ru.

Впервые об отношениях влюблённых стало известно в 2020 году, перед отъездом Смолова в Испанию в аренду в "Сельту". В тот момент СМИ заговорили не только о новом вызове Смолова в карьере, но и новой пассии – Марии Юмашевой. Больше всего люди обсуждали разницу в возрасте между возлюбленными – 12 лет (ему сейчас 31, ей - 19). Кроме того, девушка на момент начала отношений с футболистом была несовершеннолетней.

Недавно внучка Ельцина открыла доступ в Instagram, где изредка можно встретить Фёдора Смолова. Но всё же обычно в её аккаунте появляются откровенные фото.

Девушка родилась 14 апреля 2002 года во влиятельной семье. Её мама – Татьяна Юмашева, младшая дочь Бориса Ельцина, входила в аппарат президента России в конце 90-х годов.

Маша с детства занималась языками и воспитывалась иностранными нянями. Образование девушка получила в Великобритании, поэтому свободно владеет двумя языками – английским и французским. Детство у Маши было максимально загруженное – занятия теннисом и балетом, верховой ездой и гимнастикой. А уже в семь лет девочка стала счастливой обладательницей австрийского гражданства.

С именем Марии Юмашевой связан один сетевой скандал. В 2018 году телеграм-канал «футляр от виолончели» посвятил ей пост, где описал девушку как настоящую «мажорку».

"Поиски новых браслетов от Valentino, обуви Prada, сумочек Chanel и очков Christian Dior отвлекают Юмашеву-младшую от визитов личного косметолога. Внучка Ельцина — VIP-путешественница. Она уверенно советует друзьям частные самолеты, 5-звездочный Four Seasons в Нью-Йорке, а "Ветерок" называет любимым рестораном Москвы", - писал про Юмашеву телеграм-канал.

В ответ хейтерам девушка сначала грубила, а потом и вовсе закрыла страничку в Instagram от завистливых глаз.

В начале января 2020 года пара провела новогодние каникулы на морском берегу на острове Сент-Барт. Были слухи, что их свадьба не за горами. Однако эту новость опроверг брат Марии Борис.

Мария в свободное время любит заниматься спортом. Например, девушка прекрасно плавает и катается верхом на лошадях.

В Instagram у внучки Ельцина мало подписчиков – всего 2,3 тысячи. Видимо поэтому Юмашева старается завлечь аудиторию откровенными фотографиями в купальнике и нижнем белье. Также в её блоге много снимков из путешествий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1939788-vnuchka-borisa-eltsina-poyavilas-na-publike-s-napadayuschim-lokomotiva/