"Нечто похожее на шерсть мыши": видео из школьной столовой напугало родителей в Семее
В Семее в одной из школ дети обнаружили в выпечке нечто похожее на шерсть мыши. Ответственного за питание привлекли к ответственности, назначена проверка, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщил телеканал, инцидент произошел в школе, которая только открылась в сентябре. После того, как дети обнаружили в эчпочмаке весьма несъедобную начинку, фото с предполагаемой шерстью мыши в выпечке разлетелось по родительским чатам. Взрослые потребовали объяснений.
Происшествием занялась комиссия из отдела образования. Завуча, который отвечает за питание, уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Говорят, в остальной выпечке ничего подозрительного не нашли. Впрочем, школьную столовую еще раз проверит санитарная служба.
"Поступило обращение от родственницы школьницы, которая учится в средней образовательной школе. По данному обращению специалистами управления проводятся проверочные мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, обслуживающего школьную столовую", - сообщила руководитель отдела управления санитарно-эпидемиологического контроля Семея Асия Жарылгапова.
Напомним, ранее пациентка инфекционной больницы в Астане нашла у себя в каше червя - блюдо подали на ужин. В медучреждении рассказали свою версию.
Также еду с насекомыми сняли на видео в одном из детских садов Талдыкоргана. Отмечается, что личинки были в каше, мошки - на хлебе, а тараканы находились в муке.
