Первая в Казахстане выставка проектов по профилактике правонарушений прошла в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Первая в Казахстане выставка проектов по профилактике правонарушений прошла в Алматы

    Опубликовано:

    Выставка МВД в Алматы
    Выставка МВД в Алматы. Фото: ДП Алматы

    В Алматы прошла первая в Казахстане выставка "Kazakhstan Prevention Days" - выставка проектов по профилактике правонарушений в рамках идеологии "Закон и порядок", передает NUR.KZ.

    Выставка организована Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Департаментом полиции города Алматы, Алматинской академией МВД им. М. Есбулатова, и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта PREVECA II.

    Мероприятие объединило на одной площадке 45 проектов, направленных на укрепление закона и порядка, повышение общественной безопасности, развитие партнёрства между государством и обществом, а также формирование доверия к правоохранительным органам.

    МВД представило ряд современных цифровых решений, уже внедряемых в практику: проект "Цифровой полицейский", носимые видеорегистраторы, интеллектуальные системы "Sergek TOR" и "Qorgau", а также применение беспилотных летательных аппаратов в обеспечении правопорядка.

    Проект "Умный пешеходный переход", реализуемый с 2023 года, вызвал особый интерес у гостей мероприятия как пример цифровизации в сфере безопасности дорожного движения.

    Полиция продемонстрировала, что сегодня она становится не только силовым, но и профилактическим институтом, ориентированным на долгосрочную работу с обществом, защиту прав граждан и формирование правовой культуры.

    Выставка МВД в Алматы
    Выставка МВД в Алматы. Фото: ДП Алматы

    "Для нас важно не только обеспечивать закон и порядок, но и формировать уважение и доверие к полиции, особенно среди молодёжи. Мы рады, что выставка стала площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и совместного поиска решений в сфере профилактики", - отметила заместитель начальника Алматинской академии МВД им. М. Есбулатова Жанат Дильбарханова.

    В выставке приняли участие представители МВД, прокуратуры, неправительственных организаций, научного сообщества, а также школьники и студенты, проявившие живой интерес к теме профилактики правонарушений и к деятельности полиции.

    В числе зарубежных гостей - генеральный консул ФРГ Маттиас Кислер, руководитель проекта GIZ Штефан Бухмайер и директор Совета по предупреждению преступности ФРГ Эрих Маркс, которые поделились опытом Германии в области превенции и выразили признание уровню подготовки казахстанского мероприятия.

    Выставка МВД в Алматы
    Выставка МВД в Алматы. Фото: ДП Алматы

    Своими профилактическими программами также поделились вузы, общественные фонды и неправительственные организации. Тематика охватывала такие направления, как борьба с киберпреступностью, бытовым насилием, киберпреступности, экстремизмом, наркоправонарушениями, а также вопросы  антикоррупционной культуры, правовой грамотности населения и продвижения принципов законности и общественного порядка.

    В рамках "Kazakhstan Prevention Days" 21 октября 2025 года в Алматинской академии МВД состоится образовательно-практический проект "Один день в полиции". Учащиеся и студенты смогут на практике познакомиться с работой полиции, пройти тренинги, увидеть, как на деле обеспечивается закон и порядок, и узнать больше о профессии полицейского изнутри.

    Пресс-релизы
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.