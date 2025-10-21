Первая в Казахстане выставка проектов по профилактике правонарушений прошла в Алматы

В Алматы прошла первая в Казахстане выставка "Kazakhstan Prevention Days" - выставка проектов по профилактике правонарушений в рамках идеологии "Закон и порядок", передает NUR.KZ.

Выставка организована Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Департаментом полиции города Алматы, Алматинской академией МВД им. М. Есбулатова, и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта PREVECA II.

Мероприятие объединило на одной площадке 45 проектов, направленных на укрепление закона и порядка, повышение общественной безопасности, развитие партнёрства между государством и обществом, а также формирование доверия к правоохранительным органам.

МВД представило ряд современных цифровых решений, уже внедряемых в практику: проект "Цифровой полицейский", носимые видеорегистраторы, интеллектуальные системы "Sergek TOR" и "Qorgau", а также применение беспилотных летательных аппаратов в обеспечении правопорядка.

Проект "Умный пешеходный переход", реализуемый с 2023 года, вызвал особый интерес у гостей мероприятия как пример цифровизации в сфере безопасности дорожного движения.

Полиция продемонстрировала, что сегодня она становится не только силовым, но и профилактическим институтом, ориентированным на долгосрочную работу с обществом, защиту прав граждан и формирование правовой культуры.

Выставка МВД в Алматы. Фото: ДП Алматы

"Для нас важно не только обеспечивать закон и порядок, но и формировать уважение и доверие к полиции, особенно среди молодёжи. Мы рады, что выставка стала площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и совместного поиска решений в сфере профилактики", - отметила заместитель начальника Алматинской академии МВД им. М. Есбулатова Жанат Дильбарханова.

В выставке приняли участие представители МВД, прокуратуры, неправительственных организаций, научного сообщества, а также школьники и студенты, проявившие живой интерес к теме профилактики правонарушений и к деятельности полиции.

В числе зарубежных гостей - генеральный консул ФРГ Маттиас Кислер, руководитель проекта GIZ Штефан Бухмайер и директор Совета по предупреждению преступности ФРГ Эрих Маркс, которые поделились опытом Германии в области превенции и выразили признание уровню подготовки казахстанского мероприятия.

Своими профилактическими программами также поделились вузы, общественные фонды и неправительственные организации. Тематика охватывала такие направления, как борьба с киберпреступностью, бытовым насилием, киберпреступности, экстремизмом, наркоправонарушениями, а также вопросы антикоррупционной культуры, правовой грамотности населения и продвижения принципов законности и общественного порядка.

В рамках "Kazakhstan Prevention Days" 21 октября 2025 года в Алматинской академии МВД состоится образовательно-практический проект "Один день в полиции". Учащиеся и студенты смогут на практике познакомиться с работой полиции, пройти тренинги, увидеть, как на деле обеспечивается закон и порядок, и узнать больше о профессии полицейского изнутри.

