Всплеск дипфейков с политиками и звездами: казахстанцев предупредили об ответственности

В Казнете распространяются видеоролики с изображением известных политиков, деятелей культуры и госслужащих, которые являются дипфейками, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией.

Центр по борьбе с дезинформацией СЦК предупредил казахстанцев, что в Сети возросло количество противоправного контента, которое связано с выходом обновленной версии нейросети Sora 2. Приложение способно создавать реалистичные видеосцены по простому текстовому запросу.

"Анонимные пользователи массово публикуют видеоролики с поддельным изображением известных политиков, деятелей культуры и госслужащих, где им приписываются слова и действия, которых не было.

Несмотря на наличие водяного знака нейросети Sora на подобных видео, многие пользователи воспринимают их как реальные и продолжают пересылать, тем самым участвуя в распространении ложной информации. Такие действия, даже при отсутствии злого умысла, могут иметь юридические последствия", - сообщили в центре.

Центр по борьбе с дезинформацией напоминает, что ответственность несут не только создатели, но и распространители противоправного контента. Пересылка дипфейков, оскорбительных или клеветнических видео, может квалифицироваться как соучастие в нарушении закона.

В СЦК напомнили, какие законы могут нарушаться при создании и распространении подобных материалов:

Закон "О персональных данных и их защите" - использование изображения человека без его согласия;

Уголовный кодекс Республики Казахстан - статьи о клевете, распространении заведомо ложной информации, разжигании социальной, национальной или иной розни, вмешательстве в частную жизнь, нарушении авторских и смежных прав;

Гражданский кодекс - нормы, защищающие честь, достоинство и деловую репутацию граждан.

"Создание и пересылка подобных материалов - это не просто элемент цифрового развлечения, а потенциальное нарушение закона, за которое может наступить административная или уголовная ответственность", - добавили в Центре по борьбе с дезинформацией.

Напомним, недавно сообщалось, что казахстанцам грозит новая преступная схема с кражей внешности: мошенники начали делать дипфейки родственников своих жертв и с их помощью вымогать деньги.

Между тем в Казахстане обсуждается возможность введения ответственности за "использование методики синтеза изображения или голоса, основанной на ИИ". Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

