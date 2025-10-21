Подрядчика лишили лицензии после реконструкции канализации в Алматы
В акимате Алматы сообщили о лишении лицензии одной из строительных компаний - подрядчик занимался реконструкцией канализации, передает NUR.KZ.
Управление градостроительного контроля Алматы лишило строительную компанию ТОО "AsiaMax" лицензии.
В акимате пояснили, что компания проводила реконструкцию канализации на улице Абиша Кекилбайулы.
"Причина - не только затянутые сроки, вызвавшие недовольство жителей, но и серьезные нарушения: отклонения от проектных решений, несоблюдение госнорм в строительстве", - заявили в ведомстве.
По итогам внеплановой проверки было️ выдано предписание, а также️ лицензия была аннулирована.
Отметим, на днях Дархан Сатыбалды заявил, что недобросовестные подрядчики не должны продолжать работать на проектах в мегаполисе. Недавно были определены девять подрядчиков, регулярно срывающих договорные сроки и нарушающих строительные нормы.
В прошлом месяце аким на совещании с учредителями подрядных организаций заявил о недопустимости формального отношения к городским проектам и раскритиковал их.
