"Были причины": почему Питер Фостер ушел с поста главы Air Astana
Опубликовано:
Председатель правления фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов в кулуарах Акорды рассказал, почему Питер Фостер ушел с поста главы авиакомпании Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ
"Питер Фостер работает в Air Astana более 20 лет, и в соответствии с действующими корпоративными стандартами, с лучшими международными практиками были причины на то, чтобы Питер Фостер уступил руль компании другому человеку. Но Питер Фостер остается советником совета директоров для обеспечения плавного транзита и для обеспечения ритмичной работы авиакомпании", - сказал Нурлан Жакупов.
По его данным, с 1 апреля 2026 года вступит в должность главы авиакомпании Ибрахим Жанлыел.
"Данное решение было принято советом директоров Air Astana. Как вы знаете, Air Astana - это публичная компания, где мажоритарным акционером являются розничные инвесторы и иностранные институциональные инвесторы. Доля "Самрук-Казына" составляет 41%. Ибрахим Жанлыел является опытным сотрудником, который работает в этой авиакомпании более 20 лет. Он был одним из тех сотрудников, которые сделали Air Astana такой, какая она сейчас", - подчеркнул глава фонда.
Он напомнил, что Ибрахим Жанлыел последние 9 лет был первым заместитель Питера Фостера.
"Его назначение на эту должность является органическим развитием авиакомпании. Для того, чтобы сохранить тот курс развития, который утвержден в рамках стратегии Air Astana, выбрали кандидата изнутри, и Ибрахим Жанлыел подходил лучше всех. Была проведена скоринговая система оценки всех потенциальных кандидатов с привлечением независимых экспертов и консультантов, и решение было приято в его пользу", - резюмировал спикер.
Напомним, 8 октября стало известно, что Питер Фостер покинет должность главного исполнительного директора и состав совета директоров АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года.
Затем в кулуарах мажилиса критиковавший Air Astana депутат Едил Жанбыршин прокомментировал уход с поста главы компании Питера Фостера.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2299671-byl-ryad-prichin-pochemu-piter-foster-ushel-s-posta-glavy-air-astana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах