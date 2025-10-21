"Были причины": почему Питер Фостер ушел с поста главы Air Astana

Председатель правления фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов в кулуарах Акорды рассказал, почему Питер Фостер ушел с поста главы авиакомпании Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ

"Питер Фостер работает в Air Astana более 20 лет, и в соответствии с действующими корпоративными стандартами, с лучшими международными практиками были причины на то, чтобы Питер Фостер уступил руль компании другому человеку. Но Питер Фостер остается советником совета директоров для обеспечения плавного транзита и для обеспечения ритмичной работы авиакомпании", - сказал Нурлан Жакупов.

По его данным, с 1 апреля 2026 года вступит в должность главы авиакомпании Ибрахим Жанлыел.

"Данное решение было принято советом директоров Air Astana. Как вы знаете, Air Astana - это публичная компания, где мажоритарным акционером являются розничные инвесторы и иностранные институциональные инвесторы. Доля "Самрук-Казына" составляет 41%. Ибрахим Жанлыел является опытным сотрудником, который работает в этой авиакомпании более 20 лет. Он был одним из тех сотрудников, которые сделали Air Astana такой, какая она сейчас", - подчеркнул глава фонда.

Он напомнил, что Ибрахим Жанлыел последние 9 лет был первым заместитель Питера Фостера.

"Его назначение на эту должность является органическим развитием авиакомпании. Для того, чтобы сохранить тот курс развития, который утвержден в рамках стратегии Air Astana, выбрали кандидата изнутри, и Ибрахим Жанлыел подходил лучше всех. Была проведена скоринговая система оценки всех потенциальных кандидатов с привлечением независимых экспертов и консультантов, и решение было приято в его пользу", - резюмировал спикер.

Напомним, 8 октября стало известно, что Питер Фостер покинет должность главного исполнительного директора и состав совета директоров АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года.

Затем в кулуарах мажилиса критиковавший Air Astana депутат Едил Жанбыршин прокомментировал уход с поста главы компании Питера Фостера.

