Введение "оплаты больничных для самозанятых" из госфонда прокомментировали в Минтруда

Информация о введении с 2026 года оплачиваемых больничных для самозанятых граждан за счет средств ГФСС не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что информация о введении с 2026 года оплачиваемых больничных для самозанятых граждан за счет средств Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС), распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности.

В соответствии с действующим законодательством, социальные выплаты из средств ГФСС осуществляются участникам системы обязательного социального страхования только при наступлении следующих видов социальных рисков:

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Таким образом, из средств ГФСС не предусмотрена выплата по временной нетрудоспособности (на основании больничного листа) ни для наемных работников, ни для самозанятых граждан.

Вместе с тем отмечается, что с 1 января 2026 года действительно вводится новый налоговый режим для самозанятых, который предусматривает уплату социальных платежей. Участие в системе обязательного социального страхования даст самозанятым гражданам право на получение социальных выплат из ГФСС при наступлении вышеуказанных социальных рисков.

Министерство труда и социальной защиты населения РК призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальным источникам информации.

Касательно соцвзносов напомним, мы писали, что за казахстанцев с кризисным и экстренным уровнями благополучия, в том числе не имеющим доходов, взносы на ОСМС будут платить из местных бюджетов. Подробнее о новой льготной категории читайте в нашем материале.

По нововведениям напомним также, с 1 января 2026 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, назначенные ранее, проиндексируют на 10 процентов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.