Судебное признание жертв политических репрессий прекратили в Астане

В целях пресечения иждивенческих выплат прекращена практика признания судом жертвами политических репрессий, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

В частности, в текущем году 5 граждан в судебном порядке пытались признать себя указанными жертвами.

Совместно с городским судом изучены материалы, в том числе архивные документы - подтверждение причастности к данной категории лиц не установлено.

В итоге судом по ходатайству прокуратуры столицы данным лицам отказано в признании их жертвами политических репрессий.

Отметим, на официальном сайте Конституционного суда РК говорится, что 31 мая - День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана - массовых политических репрессий и голода, которые привели к гибели миллионов людей.

С обретением Независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

