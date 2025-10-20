Судебное признание жертв политических репрессий прекратили в Астане
В целях пресечения иждивенческих выплат прекращена практика признания судом жертвами политических репрессий, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.
В частности, в текущем году 5 граждан в судебном порядке пытались признать себя указанными жертвами.
Совместно с городским судом изучены материалы, в том числе архивные документы - подтверждение причастности к данной категории лиц не установлено.
В итоге судом по ходатайству прокуратуры столицы данным лицам отказано в признании их жертвами политических репрессий.
Отметим, на официальном сайте Конституционного суда РК говорится, что 31 мая - День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана - массовых политических репрессий и голода, которые привели к гибели миллионов людей.
С обретением Независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".
