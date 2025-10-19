Сразу 10 выходных дней ожидает казахстанцев в ноябре

В ноябре 2025 года казахстанцев ожидают 10 выходных дней, передает NUR.KZ. Дело в том, что первые дни месяца приходятся на субботу и воскресенье.

Согласно календарю праздничных и выходных дней в Республике Казахстан в 2025 году, опубликованном на сайте eGov, в ноябре жители страны отдохнут 10 дней.

Первые дни месяца, 1 и 2 ноября, в 2025 году приходятся на субботу и воскресенье. Последние дни месяца, 29 и 30 ноября, также выпали на субботу и воскресенье. Таким образом, несмотря на то, что в ноябре нет ни одного государственного праздника, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу 10 дней.

Ранее мы писали обо всех выходных и праздничных днях в Казахстане в 2025 году. Отмечалось, что в Казахстане в 2025 году будет 13 государственных праздников, включая Новый год, Наурыз, День Республики и День независимости.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.