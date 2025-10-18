Петицию по новому Налоговому кодексу запустили в Казахстане из-за спорной нормы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Петицию по новому Налоговому кодексу запустили в Казахстане из-за спорной нормы

    Опубликовано:

    Работа за ноутбуком
    Фото: pexels.com

    Представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию о пересмотре пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан, передает NUR.KZ.

    Петиция размещена на сайте e-Petiton и написана в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

    "Мы, представители бизнеса и гражданского общества, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан, где установлено: "расходы налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг".

    Указанная норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации", - говорится в тексте петиции.

    Авторы считают, что это приведет к ряду негативных последствий:

    • ограничению выбора контрагентов - компании будут вынуждены отказываться от работы с МСБ, находящимися на упрощенке;
    • росту цен и монополизации - искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечет повышение стоимости товаров и услуг;
    • подрыву доверия к реформе - бизнес воспринимает это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей;
    • сокращению налоговой базы - малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.

    Требования авторов петиции

    1. Исключить пункт 16 статьи 286 НК РК как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов.
    2. В качестве альтернативы - сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платежные документы).
    3. Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.

    "Мы призываем правительство и парламент Республики Казахстан отменить или пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса, сохранить баланс интересов государства и бизнеса, укрепить доверие предпринимательского сообщества к налоговой реформе", - говорится в заключение.

    Напомним, 18 июля президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет с 1 января 2026 года.

    А недавно в связи с этим в правительстве приняли меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.