Петицию по новому Налоговому кодексу запустили в Казахстане из-за спорной нормы
Представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию о пересмотре пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан, передает NUR.KZ.
Петиция размещена на сайте e-Petiton и написана в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
"Мы, представители бизнеса и гражданского общества, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан, где установлено: "расходы налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг".
Указанная норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации", - говорится в тексте петиции.
Авторы считают, что это приведет к ряду негативных последствий:
- ограничению выбора контрагентов - компании будут вынуждены отказываться от работы с МСБ, находящимися на упрощенке;
- росту цен и монополизации - искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечет повышение стоимости товаров и услуг;
- подрыву доверия к реформе - бизнес воспринимает это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей;
- сокращению налоговой базы - малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.
Требования авторов петиции
- Исключить пункт 16 статьи 286 НК РК как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов.
- В качестве альтернативы - сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платежные документы).
- Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.
"Мы призываем правительство и парламент Республики Казахстан отменить или пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса, сохранить баланс интересов государства и бизнеса, укрепить доверие предпринимательского сообщества к налоговой реформе", - говорится в заключение.
Напомним, 18 июля президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет с 1 января 2026 года.
А недавно в связи с этим в правительстве приняли меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ.
