Петицию по новому Налоговому кодексу запустили в Казахстане из-за спорной нормы

Представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию о пересмотре пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан, передает NUR.KZ.

Петиция размещена на сайте и написана в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

"Мы, представители бизнеса и гражданского общества, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан, где установлено: "расходы налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг".

Указанная норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации", - говорится в тексте петиции.

Авторы считают, что это приведет к ряду негативных последствий:

ограничению выбора контрагентов - компании будут вынуждены отказываться от работы с МСБ, находящимися на упрощенке;

росту цен и монополизации - искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечет повышение стоимости товаров и услуг;

подрыву доверия к реформе - бизнес воспринимает это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей;

сокращению налоговой базы - малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.

Требования авторов петиции

Исключить пункт 16 статьи 286 НК РК как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов. В качестве альтернативы - сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платежные документы). Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.

"Мы призываем правительство и парламент Республики Казахстан отменить или пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса, сохранить баланс интересов государства и бизнеса, укрепить доверие предпринимательского сообщества к налоговой реформе", - говорится в заключение.

Напомним, 18 июля президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет с 1 января 2026 года.

А недавно в связи с этим в правительстве приняли меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ.

