"Мне больно": смерть годовалого ребенка в больнице расследуют в Алматы

Смерть годовалой девочки в инфекционной больнице расследуют в Алматы - родители умершего ребенка обвиняют медиков в халатности, передает сайт телеканала КТК.

Фатима Рымкулова неделю назад она потеряла годовалую дочь.

"Нам долгое время не давали историю болезни. Нам в 11:40 только сообщили, что у ребенка остановилось сердце. Дочка у меня такая добрая, сладкая, активная, очень умная у меня. Она разговаривала уже, сама на горшок просилась. Хоть ей год и 11 месяцев 24-го должно было исполниться. Просто мне больно", - заявила мать.

Родители вспоминают, что девочка жаловалась на боль в животе. На скорой ее доставили в детскую инфекционную больницу.

Там малышке якобы поставили диагноз "энтеровирусная инфекция".

Сообщается, что пять дней девочку лечили, однако ей становилось только хуже. Она скончалась в реанимации.

После вскрытия стало ясно, смерть наступила из-за заворота кишок. Родные обвинили медиков в халатности и написали заявление в полицию.

"По данному факту сейчас написано заявление в Министерство здравоохранения, а также в управление здравоохранения, также в прокуратуру. И начато досудебное расследование. То есть зарегистрировано уголовное дело. Но пока что не классифицируется по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей", - сообщила юрист Аида Куандыкова.

Врачи себя не считают виноватыми в смерти - лечащий врач умершей девочки уверяет, что сделала все возможное.

"Для объективного и всестороннего анализа произошедшей ситуации направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы о проведении проверки. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут представлены по результатам проверки уполномоченным органом, а также после завершения судебно-медицинской экспертизы",- прокомментировали трагедию в УОЗ города.

По факту произошедшего начато досудебное расследование. Родители надеются, что виновные в смерти их дочери будут наказаны.

Источник: КТК.

