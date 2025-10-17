"Мне больно": смерть годовалого ребенка в больнице расследуют в Алматы
Опубликовано:
Смерть годовалой девочки в инфекционной больнице расследуют в Алматы - родители умершего ребенка обвиняют медиков в халатности, передает сайт телеканала КТК.
Фатима Рымкулова неделю назад она потеряла годовалую дочь.
"Нам долгое время не давали историю болезни. Нам в 11:40 только сообщили, что у ребенка остановилось сердце. Дочка у меня такая добрая, сладкая, активная, очень умная у меня. Она разговаривала уже, сама на горшок просилась. Хоть ей год и 11 месяцев 24-го должно было исполниться. Просто мне больно", - заявила мать.
Родители вспоминают, что девочка жаловалась на боль в животе. На скорой ее доставили в детскую инфекционную больницу.
Там малышке якобы поставили диагноз "энтеровирусная инфекция".
Сообщается, что пять дней девочку лечили, однако ей становилось только хуже. Она скончалась в реанимации.
После вскрытия стало ясно, смерть наступила из-за заворота кишок. Родные обвинили медиков в халатности и написали заявление в полицию.
"По данному факту сейчас написано заявление в Министерство здравоохранения, а также в управление здравоохранения, также в прокуратуру. И начато досудебное расследование. То есть зарегистрировано уголовное дело. Но пока что не классифицируется по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей", - сообщила юрист Аида Куандыкова.
Врачи себя не считают виноватыми в смерти - лечащий врач умершей девочки уверяет, что сделала все возможное.
"Для объективного и всестороннего анализа произошедшей ситуации направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы о проведении проверки. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут представлены по результатам проверки уполномоченным органом, а также после завершения судебно-медицинской экспертизы",- прокомментировали трагедию в УОЗ города.
По факту произошедшего начато досудебное расследование. Родители надеются, что виновные в смерти их дочери будут наказаны.
Источник: КТК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298582-mne-bolno-smert-godovalogo-rebenka-v-bolnice-rassleduyut-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах