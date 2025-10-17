"Просим выполнять законные требования": штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам
В Алматы проходят антитеррористические учения - городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям южной столицы, передает NUR.KZ.
Сообщается, что сегодня, 17 октября в Алматы проводятся учения "Дабыл-Антитеррор-2025".
"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", - призвали горожан.
Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
Ранее сообщалось, что 17 октября на территории международного аэропорта Алматы с 8:00 до 15:00 пройдут плановые антитеррористические учения.
Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено.
