"Просим выполнять законные требования": штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

В Алматы проходят антитеррористические учения - городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям южной столицы, передает NUR.KZ.

Сообщается, что сегодня, 17 октября в Алматы проводятся учения "Дабыл-Антитеррор-2025".

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", - призвали горожан.

Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.

Ранее сообщалось, что 17 октября на территории международного аэропорта Алматы с 8:00 до 15:00 пройдут плановые антитеррористические учения.

Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.