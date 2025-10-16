"Делала контент на слабослышащем таксисте": блогера доставили в полицию после скандала в Казнете
Полиция Алматы прокомментировала инцидент, связанный с видео в Сети, где блогера пользователи заподозрили в неуважении к глухонемому таксисту, передает NUR.KZ. Девушка доставлена в отделение.
"15 октября в социальных сетях распространилось видео с участием блогера, проявившей неуважение к глухонемому водителю такси. Сотрудниками управления полиции Алмалинского района личность автора видео установлена, она была доставлена в подразделение полиции.
В отношении девушки проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа, направленная на недопущение подобных действий впредь. Она признала свою вину и выразила раскаяние", - отмечается в комментарии ДП Алматы.
Полиция призвала пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту и помнить о нормах этики, морали и взаимного уважения в обществе.
Также под постом опубликовано видео, где оскандалившегося блогера доставляют в отделение полиции.
Ранее мы писали, что скандальную известность получила казахстанский блогер Нурила Аманбаева. Жителей страны возмутило, что она "делала контент на слабослышащем таксисте". Людей возмутило, что блогер во время поездки в такси пела песни и "разрешала" своему ребенку вести себя громко, так как машиной управлял слабослышащий таксист.
Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, по данному факту полицейскими проводится проверка. Сама блогер после критики удалила видео, но в первых своих комментариях извинений таксисту не приносила.
