"Делала контент на слабослышащем таксисте": блогера доставили в полицию после скандала в Казнете

Полиция Алматы прокомментировала инцидент, связанный с видео в Сети, где блогера пользователи заподозрили в неуважении к глухонемому таксисту, передает NUR.KZ. Девушка доставлена в отделение.

"15 октября в социальных сетях распространилось видео с участием блогера, проявившей неуважение к глухонемому водителю такси. Сотрудниками управления полиции Алмалинского района личность автора видео установлена, она была доставлена в подразделение полиции.

В отношении девушки проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа, направленная на недопущение подобных действий впредь. Она признала свою вину и выразила раскаяние", - отмечается в комментарии ДП Алматы.

Полиция призвала пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту и помнить о нормах этики, морали и взаимного уважения в обществе.

Также под постом опубликовано видео, где оскандалившегося блогера доставляют в отделение полиции.

Ранее мы писали, что скандальную известность получила казахстанский блогер Нурила Аманбаева. Жителей страны возмутило, что она "делала контент на слабослышащем таксисте". Людей возмутило, что блогер во время поездки в такси пела песни и "разрешала" своему ребенку вести себя громко, так как машиной управлял слабослышащий таксист.

Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, по данному факту полицейскими проводится проверка. Сама блогер после критики удалила видео, но в первых своих комментариях извинений таксисту не приносила.

