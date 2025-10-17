Popping по-казахстански: алматинец выступил на мировом баттле по уличным танцам (фото)

Казахстанец принял участие в мировом чемпионате по уличному фристайлу Red Bull Dance Your Style, который состоялся в Лос-Анджелесе, передает корреспондент NUR.KZ.

Танцевальный баттл, который знает весь мир

Танцевальный чемпионат Red Bull Dance Your Style проходит ежегодно с 2018 года. Даже пандемия не напугала участников, которые в то время представляли свои номера онлайн.

В чемпионате соревнуются танцоры разных стилей – хип-хоп, popping, waacking, locking, krump и другие. Прежде чем попасть в мировой финал, участники должны пройти национальный отбор. Правила одинаковы, независимо от уровня соревнований – в финале оказываются 16 участников, восемь из которых отбираются по итогам баттлов "один на один", а еще восемь приглашаются, получая wildcards.

Ведущие первого дня пре-финал. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Победитель национального финала представляет свою страну на мировом чемпионате, выигрыш на котором можно назвать признанием навыков и умений танцора. А зачастую фристайлеры, отличившиеся на мировых финалах, становились официальными танцорами Red Bull.

Отличительной фишкой соревнований стала непредсказуемость диджеев в выборе музыки. Участники никогда не знают, какой трек попадется им, и выступление танцоров превращается в настоящую импровизацию, где нужно показать не только свою технику и стиль, но и умение адаптироваться к музыке.

Зрители. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Кроме того, участники взаимодействуют с публикой, ведь именно она, а не жюри, в отличие от многих других соревнований, голосует за понравившегося участника. Потому танцору нужно уметь вовлечь зал и зарядить его.

Битва за финал: как проходил отбор

Кто будет представлять Казахстан на мировом финале, стало известно еще этим летом. 12 июля на Шымбулаке прошел национальный финал, который собрал 16 танцоров из разных уголков страны. Победителем стал Даурен Айжариков из Алматы, известный под ником Darren Pop.

На языке танца Даурен говорит уже более 16 лет, начав с бальных танцев еще в школьные годы, а после, вдохновившись фильмом "Шаг вперед-2", выбрал совсем другое направление.

Баттл Даурена Айжарикова с соперником. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"Полтора года я танцевал в стиле хип-хоп, а когда увидел выступление команды Jabbawockeez, перешел на popping. С тех пор я представляю Казахстан на чемпионатах в разных странах. К примеру, я выиграл баттл 100 Dancibel в Германии – тогда я оказался в финале с французским танцором и считаю это значимой победой.

Затем победил в баттле Harper Week в Италии, после чего отправился в Китай, но там, к сожалению, проиграл. Также выигрывал баттл в Польше. А в мировом финале Red Bull участвую впервые", - говорит Даурен.

Баттл Даурена Айжарикова с соперником. Фото: Red Bull

Впрочем, он уже дважды становился финалистом на национальном уровне, однако в прошлом году представлять Казахстан на мировой сцене отправилась другая участница. В этот раз Даурен поставил себе четкую цель – обязательно попасть на мировой финал, который проводится в Лос-Анджелесе, ведь этот город для него является символичным – именно там зародился стиль popping.

Баттл Даурена Айжарикова с соперником. Фото: Red Bull

Даурена можно назвать самоучкой – в Казахстане popping далеко не столь развит, как в других странах, откуда прибыли соперники танцора.

"Когда я сам начинал танцевать popping, не было никого, кто бы мог показать базу. Лишь один человек показал мне определенный элемент, после чего я стал самостоятельно искать в интернете разную информацию, проходил мастер-классы, смотрел на приезжих танцоров из Азии и Европы.

В целом, этот стиль достаточно сложный, а учитывая, что сейчас очень популярен TikTok, ребята учат пару движений и сразу набирают миллионы просмотров", - делится Даурен.

Но настоящая база и глубокое понимание стиля приходят только с годами, и это отличает настоящих танцоров от тех, кто просто повторяет популярные тренды, отмечает он.

Участник чемпионата. Фото: Red Bull

Уличные танцы - это целая субкультура со своей атмосферой. Если человек действительно хочет быть в ней, он понимает: нужно работать, тренироваться, ездить на ивенты, постоянно развиваясь. Если нет – уходит.

Участница чемпионата. Фото: Red Bull

В мировой финал Red Bull Dance Your Style прошел 51 участник. На протяжении двух дней проходили отборочные туры - пре-финал, когда публика скрупулезно выбирала лучших из лучших. Иногда соперникам приходилось выходить на баттлы дополнительно – когда количество голосов за каждого из них было равным.

Выступление танцоров. Фото : Red Bull

В результате в финал отобрали шесть человек, еще двое были выбраны тайными судьями, и дополнительно восемь участников получили wildcard, не проходя открытые квалификации. Помимо соревнований, зрители могли насладиться выступлениями лучших танцоров уличного жанра, получив заряд энергии, экспрессии и взрывных эмоций, а также побывать на настоящей "красной дорожке".

Красная дорожка. Фото: Red Bull

Красная дорожка. Фото: Red Bull

"Баттл – это диалог. Если первый танцор задает вопрос, то второй отвечает. Он может взять какое-то движение с раунда и показать, как он делает ее. Каждый зритель, глядя на танцора, чувствует его, поэтому нужно быть на 100% искренним, когда ты танцуешь.

Если ты просто играешь определенную роль и не чувствуешь музыку, это тоже ощущается. Когда ты можешь открыться людям, происходит коннект; зрители тебя чувствуют, и ты сам себя чувствуешь хорошо, потому что зрители тебя понимают, и от этого происходит какой-то такой волшебный момент импровизации", - делится секретами Darren Pop.

Баттл Даурена Айжарикова с соперником. Фото: Red Bull

Второй день отборочного тура для него, увы, закончился печально – в финал молодой человек не попал. Даурен принял свое поражение и сделал из него определенные выводы и вынес уроки.

"Я думаю, мне немного не повезло с музыкой, ведь оба трека я не знал. Скорее всего, эта музыка популярна именно в Америке, и зритель, который знает ее, хочет видеть, как она звучит для танцора. Я импровизировал, но мог бы сделать это лучше. Я знаю, как я могу танцевать, но не получилось это показать. Поэтому я не особо доволен собой, однако принимаю свой проигрыш – жизнь продолжается", - отмечает танцор.

Немалое значение для участников имеет и поддержка публики – так, некоторых танцоров пришли поддержать представители диаспор, живущих в США.

Участник чемпионата. Фото: Red Bull

Финал, за которым следили тысячи

Финал состоялся уже через несколько дней после старта чемпионата – 11 октября. Он прошел на сцене Intuit Dome в Лос-Анджелесе, собрав порядка 10 тысяч зрителей и став одним из самых ярких международных соревнований по уличному фристайлу. Ведущими вечера стали легенда хип-хопа и радио Sway Calloway и знаменитый хореограф Charm La’Donna.

Финал чемпионата. Фото: Red Bull

Танцоры продемонстрировали не только мастерство, но и свою индивидуальность, включая стиль одежды, который стал неотъемлемой частью их сценического образа и способа самовыражения.

Победительницей финала по итогам голосования зрителей стала 18-летняя танцовщица из Нидерландов индонезийского происхождения Jaira Joy, обойдя в последнем баттле участницу из Южной Кореи Waackxxxy.

Jaira Joy. Фото: Red Bull

Впрочем, Даурен Айжариков не исключает, что однажды и Казахстан окажется в числе стран, чьи представители поднимаются на высшую ступень пьедестала.

"Я хочу вернуться, так как понимаю, что это хорошая платформа для самореализации и для того, чтобы показать, что танцоры из Казахстана умеют удивлять. Хочется продемонстрировать свой стиль во всем мире, а Red Bull Dance Your Style - это один из ивентов, где хочется проявлять себя", - заключил танцор.

Финал чемпионата. Фото: Red Bull

