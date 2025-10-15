Права казахстанцев при ДТП хотят защищать лучше

На заседании мажилис принял в работу проект закона, которым предлагается усилить защиту прав потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы внесены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, перевозчиков транспортных средств перед пассажирами".

Депутат Татьяна Савельева отметила, что данный проект закона разработан по инициативе депутатов парламента в целях защиты интересов граждан.

"Предусматривает внесение изменений и дополнений в законы "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" и "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами". Проект закона направлен на усиление защиты прав потерпевших в ДТП посредством увеличения страховых сумм, расширения круга получателей выплат, введения обязательства страховщиков уведомлять наследников и предоставления гражданам права на независимую экспертизу", - отметила она.

Мы уже писали, что в мажилисе Казахстана рассматривают документ, который устанавливает новые предельные ставки страховых выплат пострадавшим в ДТП. Они могут вырасти в два раза.

Кроме того, депутат Ерлан Саиров предложил запретить в Казахстане Toyota Alphard - по мнению мажилисмена, именно эти машины часто становятся участниками смертельных аварий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.