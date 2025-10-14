Некоторые районы Алматы останутся без света в ближайшие дни
Алматинцев предупредили об отключениях электроэнергии, которые связаны с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.
Отключения запланированы на 14 - 17 октября.
В компании отметили, что отключения будут проводиться только при отсутствии возможности переключения потребителей на резервные источники питания.
14 октября
С 08:00 до 18:00:
- улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуская, Хамиди, Репина, Баишева;
- улицы Кабанбай батыра, Панфилова, Богенбай батыра, Абылай хана;
- микрорайон Карагайлы (улицы Козыбасы, Сейтбекова, Молдагулова, Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая);
- микрорайон Кулагер (улица Серикова, дома № 63–78);
- микрорайон Баганашыл, СТ "Тан" (улицы Восточная, Байшешек);
- проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Вятская, Монтина, Усачева, Бехтерева, Котельникова.
15 октября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Улжан-1 (улицы Бозарал, Жалаири, Бескайнар, Жаналык, Карабулак, Сарбастау, Сулутобе, Улан);
- микрорайоны Айгерим, Кок-Кайнар (улицы Абая, Джамбула, Заречная);
- улицы Кабардинская, Арктическая, Сервантеса, Майбороды, Палладина, Словацкого, Кассина;
- микрорайон Маяк;
- урочище Казачка, микрорайон Баганашыл, улицы Тимирязева, Каратаева;
- микрорайон Карагайлы (улицы Карибай Акын, Наурызбай батыр, садоводческое общество "Жетису").
16 октября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайоны Таусамалы, Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Курамыс (улицы Ақшатыр, Балбырауын, Алатау);
- микрорайон Нур Алатау, село Алатау;
- проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Монтина, Бехтерева, Усачева;
- улицы Кассина, проспект Сейфуллина, микрорайон Боролдай;
- проспект Сейфуллина, 499; улицы Жибек Жолы, 131.
17 октября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайоны Калкаман-2, Таусамалы (улицы 4-я, 6-я, Дрозда);
- микрорайон Алатау (улицы Бірлік, Атамекен, Алтай);
- микрорайон Маяк (ТП-4347, капитальный ремонт);
- проспект Сейфуллина, 97–101; улицы Айбасова, 27–32А;
- улицы Шмидта, Нурсая, Спасская, Московская, Воровского;
- улицы Коянды, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;
- микрорайон Ерменсай;
- улицы 16-я линия, улицы Беріктас, Ұлан, Еркеғали Рахмадиев, Жанар.
Отметим, на прошлой неделе сообщалось, что в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач в Алматы по нескольким адресам временно отключат свет.
