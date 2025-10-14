Некоторые районы Алматы останутся без света в ближайшие дни

Алматинцев предупредили об отключениях электроэнергии, которые связаны с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.

Отключения запланированы на 14 - 17 октября.

В компании отметили, что отключения будут проводиться только при отсутствии возможности переключения потребителей на резервные источники питания.

14 октября

С 08:00 до 18:00:

улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуская, Хамиди, Репина, Баишева;

улицы Кабанбай батыра, Панфилова, Богенбай батыра, Абылай хана;

микрорайон Карагайлы (улицы Козыбасы, Сейтбекова, Молдагулова, Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая);

микрорайон Кулагер (улица Серикова, дома № 63–78);

микрорайон Баганашыл, СТ "Тан" (улицы Восточная, Байшешек);

проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Вятская, Монтина, Усачева, Бехтерева, Котельникова.

15 октября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Улжан-1 (улицы Бозарал, Жалаири, Бескайнар, Жаналык, Карабулак, Сарбастау, Сулутобе, Улан);

микрорайоны Айгерим, Кок-Кайнар (улицы Абая, Джамбула, Заречная);

улицы Кабардинская, Арктическая, Сервантеса, Майбороды, Палладина, Словацкого, Кассина;

микрорайон Маяк;

урочище Казачка, микрорайон Баганашыл, улицы Тимирязева, Каратаева;

микрорайон Карагайлы (улицы Карибай Акын, Наурызбай батыр, садоводческое общество "Жетису").

16 октября

С 08:00 до 17:00:

микрорайоны Таусамалы, Тастыбулак, Акжар;

микрорайон Курамыс (улицы Ақшатыр, Балбырауын, Алатау);

микрорайон Нур Алатау, село Алатау;

проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Монтина, Бехтерева, Усачева;

улицы Кассина, проспект Сейфуллина, микрорайон Боролдай;

проспект Сейфуллина, 499; улицы Жибек Жолы, 131.

17 октября

С 08:00 до 17:00:

микрорайоны Калкаман-2, Таусамалы (улицы 4-я, 6-я, Дрозда);

микрорайон Алатау (улицы Бірлік, Атамекен, Алтай);

микрорайон Маяк (ТП-4347, капитальный ремонт);

проспект Сейфуллина, 97–101; улицы Айбасова, 27–32А;

улицы Шмидта, Нурсая, Спасская, Московская, Воровского;

улицы Коянды, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;

микрорайон Ерменсай;

улицы 16-я линия, улицы Беріктас, Ұлан, Еркеғали Рахмадиев, Жанар.

Отметим, на прошлой неделе сообщалось, что в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач в Алматы по нескольким адресам временно отключат свет.

