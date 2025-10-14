Некоторые районы Алматы останутся без света в ближайшие дни

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Некоторые районы Алматы останутся без света в ближайшие дни

    Опубликовано:

    Лампочка
    Лампочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Алматинцев предупредили об отключениях электроэнергии, которые связаны с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.

    Отключения запланированы на 14 - 17 октября.

    В компании отметили, что отключения будут проводиться только при отсутствии возможности переключения потребителей на резервные источники питания.

    14 октября

    С 08:00 до 18:00:

    • улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуская, Хамиди, Репина, Баишева;
    • улицы Кабанбай батыра, Панфилова, Богенбай батыра, Абылай хана;
    • микрорайон Карагайлы (улицы Козыбасы, Сейтбекова, Молдагулова, Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая);
    • микрорайон Кулагер (улица Серикова, дома № 63–78);
    • микрорайон Баганашыл, СТ "Тан" (улицы Восточная, Байшешек);
    • проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Вятская, Монтина, Усачева, Бехтерева, Котельникова.

    15 октября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайон Улжан-1 (улицы Бозарал, Жалаири, Бескайнар, Жаналык, Карабулак, Сарбастау, Сулутобе, Улан);
    • микрорайоны Айгерим, Кок-Кайнар (улицы Абая, Джамбула, Заречная);
    • улицы Кабардинская, Арктическая, Сервантеса, Майбороды, Палладина, Словацкого, Кассина;
    • микрорайон Маяк;
    • урочище Казачка, микрорайон Баганашыл, улицы Тимирязева, Каратаева;
    • микрорайон Карагайлы (улицы Карибай Акын, Наурызбай батыр, садоводческое общество "Жетису").

    16 октября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайоны Таусамалы, Тастыбулак, Акжар;
    • микрорайон Курамыс (улицы Ақшатыр, Балбырауын, Алатау);
    • микрорайон Нур Алатау, село Алатау;
    • проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Монтина, Бехтерева, Усачева;
    • улицы Кассина, проспект Сейфуллина, микрорайон Боролдай;
    • проспект Сейфуллина, 499; улицы Жибек Жолы, 131.

    17 октября

    С 08:00 до 17:00:

    • микрорайоны Калкаман-2, Таусамалы (улицы 4-я, 6-я, Дрозда);
    • микрорайон Алатау (улицы Бірлік, Атамекен, Алтай);
    • микрорайон Маяк (ТП-4347, капитальный ремонт);
    • проспект Сейфуллина, 97–101; улицы Айбасова, 27–32А;
    • улицы Шмидта, Нурсая, Спасская, Московская, Воровского;
    • улицы Коянды, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;
    • микрорайон Ерменсай;
    • улицы 16-я линия, улицы Беріктас, Ұлан, Еркеғали Рахмадиев, Жанар.

    Отметим, на прошлой неделе сообщалось, что в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач в Алматы по нескольким адресам временно отключат свет.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.