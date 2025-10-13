Казахстанец стоя проехал на двух лошадях и установил необычный рекорд

В Шымкенте установлен необычный рекорд Казахстана - 24-летний Ернар Жасузак прошел 2 километра за 3 минуты 28 секунд, стоя на двух лошадях одновременно, сообщает телеканал Otyrar.

По данным телеканала, результат мужчины вошел в казахстанскую книгу рекордов. Сам Ернар Жасузак из Шымкента занимается конным спортом уже три года. По его мнению, развивать национальные виды спорта должны все регионы страны. Ради рекорда он тренировался три месяца, ежедневно оттачивая синхронное движение с лошадьми.

"Трюк на двух лошадях вдохновлен играми кочевников. Мы решили установить мировой рекорд, стоя на двух лошадях. И у нас получилось - за 3 минуты 28 секунд мы прошли 2 километра и попали в книгу рекордов Казахстана и мира", - рассказал он.

В 21 год Ернар перешел от акробатики к национальным видам спорта. Сейчас он не только участвует в соревнованиях, но и обучает подростков стрельбе из лука.

"Между всадником и лошадью должна быть связь. Ты должен уметь говорить с ней движением. Это требует времени и доверия", - отметил мужчина.

