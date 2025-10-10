Год рабочих профессий: в Астане отметили лучших представителей труда

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Году рабочих профессий - наградили победителей конкурсов и чествовали лучших работников, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщили на официальном сайте акимата Астаны, главной целью праздничной церемонии стало награждение победителей региональных этапов конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз", а также чествование работников рабочих профессий, внесших весомый вклад в развитие своих отраслей и проявивших образцовое трудолюбие и преданность делу. Церемония была посвящена Году рабочих профессий и Дню труда.

Торжественное мероприятие. Фото: акимат Астаны

В торжественном мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, председатель маслихата города Астана Табигат Зейнулкабден, заместитель акима города Астаны Ерик Мейрхан, руководитель Управления занятости и социальной защиты Илья Скуб.

В зале звучали слова благодарности ветеранам и передовикам производства, наставникам и молодым специалистам.

Отдельное внимание уделили лучшим трудовым династиям и наставничеству - тем, кто сохраняет преемственность и формирует новое поколение специалистов.

Торжественное мероприятие. Фото: акимат Астаны

С поздравлением к собравшимся обратилась министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

"2025-й объявлен Годом рабочих профессий. Самая высшая ценность нашего общества и государства - это человек труда. Министерство труда и социальной защиты провело целый ряд мероприятий, чтобы обеспечить для работников безопасные условия, социальные гарантии и защиту интересов. В столице трудится более 700 тысяч специалистов, вносящих вклад в развитие экономики, здесь живет более 150 тысяч ветеранов. Все это - пример для регионов", - подчеркнула глава ведомства.

Поддержка трудовых династий, наставников и молодежи, создание десятков тысяч рабочих мест, внимание к рабочим профессиям - фундамент будущего столицы.

Торжественное мероприятие. Фото: акимат Астаны

Особое внимание было уделено людям рабочих профессий, обладающим высокой профессиональной квалификацией и являющимся примером добросовестного отношения к работе.

Празднование завершилось яркой концертной программой, подарив участникам атмосферу единства, уважения к труду и праздничного настроения.

Торжественное мероприятие. Фото: акимат Алматы

