Секретной оказалась стоимость нового здания Нацбанка в Астане

На брифинге Нацбанка председателя Тимура Сулейменова спросили, во сколько обошлось новое здание НБ в Астане по проекту бюро известного архитектора Захи Хадид, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здание завершено. Техническое открытие здания у нас произошло. Почему говорю "техническое"? Потому что с учетом всей специфики нашей по безопасности, по информационно-коммуникационным вещам, мы еще находимся в процессе. Надеюсь, что до конца октября мы полностью переедем.

Мы считаем, что здание будет одно из, если не жемчужин, то памятных зданий в столице нашей страны. Его разрабатывало архитектурное бюро всемирно известной Захи Хадид. То есть, в Центральной Азии ни одного здания, спроектированного этим бюро, у нас нет. Это будет первое, поэтому это своего рода украшение проспекта Мангилик ел", - заявил Тимур Сулейменов.

Однако, стоимость нового здания Нацбанка он назвать отказался.

"Сколько потратили, к сожалению, я сказать не могу, потому что эта информация находится под грифом "секретно", и у меня нет возможности эту цифру сказать. Деньги из бюджета Национального банка. То есть, мы в несколько этапов оплачивали - это все из нашего бюджета", - ответил Сулейменов.

Добавим, согласно данным РБК, 31 октября легендарному ирако-британскому архитектору и дизайнеру Захе Хадид исполнился бы 71 год.

Это первая женщина, которая стала лауреатом Притцкеровской премии - самой престижной награды мирового архитектурного сообщества. Хадид также была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи, королевской медали RIBA и обладает множеством других наград.

Среди узнаваемых работ архитектора - многофункциональный торгово-офисный комплекс Sky SOHO в Шанхае, Центр Гейдара Алиева в Баку, здание оперного театра в Гуанчжоу и другие.

Напомним, Нацбанк переехал из Алматы в столицу в 2020 году. Тогда мы публиковали фото нового на тот момент здания, в котором расположилось ведомство.

