Борется, чтобы услышать мир: мальчику из Актобе требуется операция за 58 млн тенге в США

2-летний Данияр из Актобе с первых дней жизни борется за то, чтобы услышать этот мир. У него врожденный порок развития, из-за которого мальчик не слышит одним ухом, передает NUR.KZ.

Мальчику диагностировали микротию и атрезию слухового прохода справа, кондуктивную тугоухость. третьей степени.

"Беременность проходила тяжело, был сильный токсикоз, отеки, двойня, экстренное кесарево сечение на 35 неделе беременности. О диагнозе мы узнали еще в роддоме. Я не успела прийти в себя после операции, как педиатр спросила, видела ли я ушко малыша.

Младший из близнецов, Данияр, появился на свет с недоразвитием ушной раковины и закрытым слуховым проходом. Его брат Алдияр также родился с редким диагнозом — врожденная ангиодисплазия, артериовенозная мальформация левой ягодичной области. Он перенес три операции.

У нас есть шанс подарить сыну слух и полноценное детство. Это сложная операция по открытию слухового прохода и реконструкции ушной раковины проводится в клинике California Ear Institute (США). В декабре 2024 года мы сделали КТ, провели ряд обследований и направили доктору, который сообщил, что Данияр является кандидатом на операцию". - говорит мама мальчика, Роза Утемуратова.

Стоимость операции составляет 105 200 долларов (порядка 58 млн тенге), из которых удалось собрать лишь 18 085 долларов. Операция назначена на июнь 2026 года и родители уже внесли депозит в размере 5000 долларов.

"Данияр растет активным и жизнерадостным малышом, но с каждым днем ему все труднее адаптироваться. Он не слышит с одной стороны и это влияет на речь, ориентацию в пространстве, общее развитие. Операцию можно провести, когда ребенку исполнится три года, мы очень боимся не успеть.

Наша семья просит всех неравнодушных о помощи: любая сумма - это шаг к спасению детства Данияра", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 3796 0502

Halyk Bank: 4003 0351 0907 3804

Контактный номер: +7 747 206 87 40

Instagram: @help_daniyar_microtia

