"Имитируют голоса и мимику": в Нацбанке предупредили казахстанцев

В Национальном банке Казахстана обратились к гражданам с важным сообщением о злоумышленниках, которые используют технологию дипфейк, передает NUR.KZ.

В TikTok-аккаунте Нацбанка ведущий специалист департамента безопасности Гульфар Артыкбаева рассказала, что такое дипфейк и как не стать жертвой мошенников.

"Наверняка вы видели в социальных сетях видео, где от имени представителей Национального банка или других ведомств обещают вернуть деньги пострадавшим от действий злоумышленников. Это дипфейк - технология, которая с помощью искусственного интеллекта подделывает внешность, мимику и голос. Его цель - обмануть людей и подорвать доверие к государственным органам", - рассказала специалист.

В Нацбанке призвали внимательно проверять такие видео, обращать внимание на искажения изображения и неестественную мимику, а также сверять информацию только через официальные источники.

"Кроме того, мошенники создают фальшивые сайты и аккаунты в мессенджерах, при этом используют фотографии представителей государственных организаций из открытых источников.

Напоминаем, что работники Национального банка не обслуживают счета физических лиц, не звонят, не предлагают финансовые вложения и не проводят расчеты с населением", - уточнила Гульфар Артыкбаева.

В Нацбанке добавили, что при выявлении подозрительных действий гражданам советуют обращаться в правоохранительные органы или консультироваться в контакт-центре Нацбанка по номеру 1477.

Напомним, недавно вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в мажилисе на обсуждении применения ИИ в соцсфере рассказал, как они будут бороться с дипфейками.

Ранее депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса рассказала, какую ответственность могут ввести в Казахстане за использование методики синтеза изображения или голоса, основанной на ИИ.

