    Какие улицы перекроют на время проведения марафона в Алматы

    Опубликовано:

    Мужчина бежит
    Марафон. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

    В воскресенье, 28 сентября, в Алматы пройдет ежегодный марафон. В связи с этим будут перекрыты некоторые улицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

    Так, 28 сентября с 06:25 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

    Старт и финиш марафона будут расположены на Площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от Желтоксан до Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 06:00 27 сентября до 22:00 28 сентября.

    Движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 06:25 до 09:35. Альтернативный проезд по проспекту Достык в оба направления.

    Движение по Аль-Фараби от Назарбаева до Шашкина будет частично перекрыто с 06:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона Аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по Толе би и Абая.

    Движение по Аль-Фараби в западном направлении от Шашкина до Саина будет частично перекрыто с 06:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении по Толе би и Абая.

    Движение по улице Саина в северном направлении от Аль-Фараби до Абая будет перекрыто с 07:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по Бауыржана Момышулы.

    Движение по Абая в восточном направлении от Саина до Розыбакиева будет перекрыто с 07:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по Аль-Фараби, Толе би, Кабанбай батыра.

    Движение по Абая от Розыбакиева до Байтурсынова будет полностью перекрыто с 07:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.

    Движение по Байтурсынова от Абая до Сатпаева будет полностью перекрыто с 07:30 до 12:15.

    Движение по Сатпаева в восточном направлении от Байтурсынова до Желтоксан будет полностью перекрыто с 07:40 до 12:30. Альтернативный проезд в восточном направлении по Толе би.

    Движение по Шашкина от Аль-Фараби до Тимирязева будет полностью перекрыто с 07:00 до 08:00. Альтернативный проезд по Маркова.

    Движение по Тимирязева от Шашкина до Байзакова будет полностью перекрыто с 07:10 до 08:10. Альтернативный проезд в западном направлении по Абая, в восточном направлении по Аль-Фараби.

    Движение по Байзакова от Тимирязева до Курмангазы будет частично перекрыто с 07:15 до 08:15. Альтернативный проезд в северном направлении по Ауэзова, в южном направлении по Манаса.

    Движение по Курмангазы от Байзакова до Байсеитовой будет частично перекрыто с 07:20 до 08:40. Альтернативный проезд в восточном направлении по Толе би.

    Движение по Абылай Хана от Курмангазы до Абая будет частично перекрыто с 07:25 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по Кунаева, в южном направлении по Достык.

    Движение по Желтоксана от Абая до Сатпаева будет частично перекрыто с 18:00 27 сентября до 16:00 28 сентября. Альтернативный проезд по Достык.

    Схема перекрытия
    Схема перекрытия: акимат Алматы

