    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Алматинцы недовольны качеством ремонта русла реки Большая Алматинка: что говорит подрядчик (фото)

    Опубликовано:

    Река Большая Алматинка
    Река Большая Алматинка. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Подрядчик, выполняющий ремонт набережной реки Большая Алматинка, рассказал, какое решение будет применено вместо гранитных плит, которые были вывезены с русла, передает NUR.KZ.

    Представитель компании "Павлодарский речной порт" Сергей Житинев сообщил, что из 2100 демонтированных гранитных плит 1200 были установлены ниже по руслу.

    "Здесь уже частично отсутствовало большинство плит, то есть на баражах оставалось порядка 15% и вид был сильно неэстетичный. Поэтому оставшиеся гранитные плиты были демонтированы и применены ниже - там, где также они отсутствовали, чтобы был единый стиль. И это также проектным решением было заложено", - объяснил спикер.

    Бараж
    Бараж. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Он добавил, что осталось еще порядка 900 плит, 10% из которых имеют значительные дефекты. Остальные же будут применены или переданы акимату, заметил Житинев.

    По его словам, в местах, где гранитные плиты не применяются, русло бетонируется, а сверху покрывается гидроизоляционной краской, срок службы которой составляет не менее 5 лет. Однако, отметил спикер, механическим повреждениям и острым предметам она противостоять не может.

    Бараж
    Гидроизоляционная краска на бараже. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    На вопрос, почему не использовались гранитные плиты, срок службы которых, очевидно, выше, представитель компании сообщил, что это решение значительно повлияло бы на общий бюджет проекта в сторону удорожания. К слову, сейчас стоимость проекта составляет 8 млрд тенге.

    Что касается гидроизоляционной краски, то это покрытие, по словам Житинева, резиновое и должно набрать определенную прочность. Между тем, ранее общественник Санжар Бокаев обратил внимание и на испорченные поребрики. Житинев уверяет, что поребрики являются новыми и были повреждены недавно - во время укладки асфальта на них наехала техника.

    Работы на реке
    Работы на реке. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    "Эти места будут задефектованы и проложен новый поребрик. Этот вопрос на контроле технического надзора", - рассказал представитель подрядчика.

    Еще одна немаловажная деталь, которая смутила и общественника, и других алматинцев - монтажная пена, которой заделывали гидрозатворы. Спикер заверил, что это решение - временное и пена будет удалена в течение месяца. Нужно это было для проведения гидравлических испытаний.

    Пена
    Пена. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    "После проведения гидравлических испытаний выявляются слабые места, в том числе там, где проектом не было предусмотрено. В рамках ремонта начальниками участков было принято решение провести выравнивающий слой. Эти места после проведения гидравлических испытаний в двух-трех местах взбухли, это также будет зафиксировано или уже зафиксировано техническим надзором и будет производиться ремонт этих мест", - объяснил Житинев.

    Работы на реке
    Работы на реке. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Озеленение прибрежной зоны пока также не производилось. Связано это с тем, что, по словам спикера, на месте еще отсутствует автополив. Ожидается, что саженцы появятся вдоль реки весной следующего года.

    Между тем, расстояние между лестницами, которые ведут к воде, является довольно большим – порядка 300-400 метров, отметили журналисты. Но представитель подрядчика заявил, что таково проектное решение и оно будет изменено в том случае, если заказчиком будут приняты дополнительные меры по просьбам горожан.

    Работы на реке
    Работы на реке. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    А что касается пешеходных мостов, то там будут демонтированы ограждения, где есть дефекты, а сами мосты очищены от коррозии, загрунтованы, покрашены и восстановлены.

    Стоит отметить, что сейчас строительная зона практически не ограждена – жители могут ходить и ездить на велосипеде вдоль незавершенной набережной. Как оказалось, ограждения будут установлены в октябре этого года. Пока же горожанам следует полагаться на собственную осторожность.

    Русло реки
    Русло реки. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Завершение проекта подрядчики обещают летом следующего года.

    Работы на реке
    Работы на реке. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

