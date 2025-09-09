"Шубарколь Премиум" установил рекорд по перевозке угля

АО "Шубарколь Премиум" перевезло железнодорожным транспортом 416 тыс. тонн угля - это стало рекордным показателем за всю историю предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

По данным компании, исторический максимум удалось достичь благодаря модернизации производства. Так, в июле 2025 года объем перевозок угля АО "Шубарколь Премиум" железнодорожным транспортом составил 416 тысяч тонн, что стало рекордным показателем за всю историю предприятия.

По итогам 7 месяцев общее количество отгруженного угля составило 1,3 млн тонн, в том числе: со станции Кызылжар - 244 тыс. тонн, со станции Шубарколь - более 1 млн тонн.

"Благодаря стратегическому управлению и последовательным инвестициям акционеров компании, в текущем году удалось достичь знаковых изменений: проведена модернизация производства, закуплено новое оборудование, ведется строительство новой железнодорожной линии, производится монтаж современной системы железнодорожного взвешивания.

Данные меры позволили предприятию не только существенно повысить качество продукции, но и выйти на новый этап развития. В 2025 году предприятие планирует добыть свыше 3 миллионов тонн угля", - отметили в пресс-службе АО "Шубарколь Премиум".

Отмечается, что продукция предприятия пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках: в Европе, к примеру, востребован низкозольный и высококалорийный уголь "Шубарколь Премиум", а на рынках Казахстана, России, Узбекистана востребован уголь с более высокой зольностью и меньшей калорийностью, применяемый в промышленности, энергетике и коммунально-бытовом секторе.

Компания успешно удовлетворяет потребности разных сегментов потребителей, предлагая продукцию под конкретные запросы. Также "Шубарколь Премиум" применяет селективный подход к качеству и способна формировать предложения даже для самых сложных требований заказчиков.

Открытая политика предприятия, как отмечают в пресс-службе, привлекла множество партнеров, которые получили возможность работать напрямую с производителем.

Добавим, "Шубарколь Премиум" занимается добычей угля в Карагандинской области. С октября 2024 года АО "Шубарколь Премиум" владеют казахстанские предприниматели - Кенес Ракишев и Шухрат Ибрагимов, которые приобрели компанию на равных условиях: 50% акций компании принадлежат Ракишеву и 50% - Ибрагимову.

