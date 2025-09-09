Самых влиятельных женщин назвали в Казахстане
Опубликовано:
25 самых влиятельных женщин назвали в Казахстане. В их число вошли Умут Шаяхметова, Аида Балаева и другие известные казахстанки, передает NUR.KZ.
Рейтинг выпустил Forbes Kazakhstan, отметив, что влияние вошедших в него женщин подтверждается масштабом проектов и бизнесов, капиталом и бюджетами фондов, а также доверием профессионалов.
Для формирования списка были рассмотрены 120 кандидаток, затем исследовательская группа отобрала 45 их них. После этого свое мнение высказал экспертный совет, куда вошли политологи, журналисты, предприниматели и участники предыдущих рейтингов Forbes Kazakhstan.
Умут Шаяхметова
На первом месте оказалась 56-летняя Умут Шаяхметова. Она является председателем правления и членом совета директоров Halyk Bank, а также членом совета директоров Altyn Bank. Шаяхметова известна также своим членством в комитете финансового сектора президиума НПП "Атамекен", Ассоциации финансистов Казахстана и Совета деловых женщин Алматы. Кроме того, она занимается вопросами внедрения цифровизации, входя в одноименную Комиссию при президенте Казахстана.
Мадина Абылкасымова
Мадина Абылкасымова является главой АРРФР, а ранее занимала должность зампредседателя Нацбанка. Помимо этого, она в разные годы занимала посты вице-министра нацэкономики и министра труда.
Аида Балаева
Аида Балаева казахстанцам известна как министр культуры и информации Казахстана. Также она входит в совет директоров АО "Казтелерадио". В разное время Балаева занимала должность замруководителя Администрации президента и была главой МИОР.
Ляззат Ибрагимова
Ляззат Ибрагимова уже более 8 лет является главой "Отбасы банка", входя также в его совет директоров. До того, как стать председателем правления банка, она занимала аналогичный пост в холдинге "Байтерек", а также была главой фонда "Даму".
Аружан Саин
Аружан Саин известна как общественный деятель, основатель и директор Фонда "Добровольное общество "Милосердие", а также образовательного проекта "Мектеп OnLine". В течение нескольких лет она также являлась детским омбудсменом в Казахстане. Кроме того, казахстанцы знают ее как телеведущую, ее продюсерский центр "Аружан и компания" выпускает телепередачи и шоу.
Светлана Жакупова
Светлана Жакупова на сегодня является министром труда и социальной защиты населения Казахстана, придя на должность с позиции первого вице-министра. Также ранее она занимала пост Уполномоченной по правам социально уязвимых категорий населения при президенте.
Асель Тасмагамбетова
Асель Тасмагамбетову знают как основателя благотворительного фонда "Саби", в рамках которого, согласно информации на сайте фонда, была создана программа "Инватакси", реализованы образовательные проекты и создано несколько проектов в виде центров экстренной детской хирургии.
Кроме фонда она также занимается бизнесом и активно участвует в отечественных и международных экологических программах. Асель Тасмагамбетова оказывает поддержку казахской культуре и искусству, способствует их популяризации за рубежом. Также она награждена орденом "Курмет" и званием почетного гражданина города Семей.
Анар Рахимбаева
Анар Рахимбаева возглавляла отдел продаж в BI Group. Сегодня она - меценат, предприниматель, руководитель общественного фонда "Ана үйі". Аналогичный проект Анар Рахимбаева с супругом запустили в Украине, Узбекистане и Малайзии. Также она является попечителем проекта IQanat.
Раушан Кажибаева
Раушан Кажибаева уже несколько лет является генеральным директором ТРК президента Республики Казахстан. Также она занимала пост советника премьер-министра. Также, как сообщается на сайте Акорды, она была советником председателя сената Парламента, руководителем пресс-службы сената. Также она руководителя пресс-службой являлась пресс-секретарем премьер-министра.
Зауреш Батталова
Зауреш Батталова была депутатом сената, но до сих пор является членом совета при сенате Парламента. Кроме того, она президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане.
Гульнара Бажкенова
Известный журналист Гульнара Бажкенова является главным редактором Orda.kz и совладельцем ТОО "OrdaMedia.kz". Недавно она получила аккредитацию в США при Белом доме и ООН.
Тамара Дуйсенова
Тамара Дуйсенова много лет занимает разные должности на госслужбе, включая посты министра здравоохранения, министра труда и зампремьера-министра. А в этом году она стала помощником президента Казахстана.
Гаухар Каппарова
Предпринимательница Гаухар Каппарова является акционером Lancaster Group, куда входят такие компании, как ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" и ТОО "Жандиг-С". Также она владеет долей в сети школ Quantum Stem School. Помимо бизнеса, Каппарова известна как участник проекта IQanat.
Эльвира Азимова
Как говорится на сайте Акорды, Азимова в разные годы занимала различные руководящие должности в Министерстве юстиции, занимала пост заместителя министра юстиции, а также являлась Уполномоченным по правам человека в Казахстане. В 2023 году она назначена на должность председателя Конституционного Суда Казахстана.
Жания Аубакирова
Жания Аубакирова - пианистка, народная артистка Республики Казахстан, профессор, а также создатель авторской школы Aubakirova School. А с 1997 года она является ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, говорится на сайте учебного заведения.
Елена Бахмутова
Бахмутова является председателем совета Ассоциации финансистов Казахстана, куда входят 140 участников, включая банки, страховые и аудиторские компании и так далее. Также она имеет членство президиума НПП "Атамекен".
Динара Закиева
Динара Закиева сменила Аружан Саин на посту Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане. Сегодня она также входит в состав Национального курултая, а в партии Amanat она руководит советом по вопросам семьи и социальной защиты населения.
Гульнар Досаева
Супруга бывшего акима Алматы учредила благотворительный фонд "Дара", созданный для поддержки и помощи детям-сиротам и особенным детям. Также она входит в состав учредителей Lancaster Holding, ТОО "G and G Гламур" и ТОО "GGonline".
Алия Молдабекова
Алия Молдабекова - зампредседателя правления Нацбанка. Как отмечается на сайте финрегулятора, в разные годы она трудилась на различных должностях Нацбанка, дойдя до должности замдиректора Департамента монетарных операций НБРК, а затем став директором этого департамента.
Кунсулу Закарья
Кунсулу Закарья является доктором биологических наук и профессором. Она трудилась гендиректором НИИ проблем биологической безопасности, а также стала советником президента по вопросам науки и инноваций. В этом году Закарья вошла в совет директоров АО "Национальный холдинг Qazbiopharm".
Асель Мукажанова
Асель Мукажанова является председателем правления Astana International Exchange, а также членом правления организации. В целом, стаж работы в финансовой сфере Мукажановой составляет более 25 лет.
Жанна Кан
Жанна Кан является предпринимательницей. Ранее она основала Zhanna Kan Group, куда вошли известная ювелирная сеть, а также бренд одежды и товаров для дома. Жанна Кан также организовывает форум Be Woman.
Салтанат Томпиева
Салтанат Томпиева является председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК. При этом, как сообщается на портале Комитета, трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации начала с 1998 года. С 2019 по 2022 годы занимала должность заместителя председателя КГА, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.
С 2022 года работала заместителем генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".
Алина Алдамберген
Алина Алдамберген была председателем правления и членом совета директоров Казахстанской фондовой биржи KASE, а также зампредседателем правления НУХ "Байтерек". Сейчас Алдамберген стала членом совета директоров Фонда "Даму" и Экспортно-кредитного агентства Казахстана.
Чинара Бугимбаева
Чинара Бугимбаева основала сеть общественного питания Qaganat и работает ее гендиректором. Также она входит в президиум Национальной конфедерации работодателей Paryz и в Совет деловых женщин Палаты предпринимателей Алматы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2284164-samyh-vliyatelnyh-zhenshchin-nazvali-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах