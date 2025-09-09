jitsu gif
    Самых влиятельных женщин назвали в Казахстане

    Опубликовано:

    Коллаж NUR.KZ
    Умут Шаяхметова, Мадина Абылкасымова, Аида Балаева. Коллаж: NUR.KZ

    25 самых влиятельных женщин назвали в Казахстане. В их число вошли Умут Шаяхметова, Аида Балаева и другие известные казахстанки, передает NUR.KZ.

    Рейтинг выпустил Forbes Kazakhstan, отметив, что влияние вошедших в него женщин подтверждается масштабом проектов и бизнесов, капиталом и бюджетами фондов, а также доверием профессионалов.

    Для формирования списка были рассмотрены 120 кандидаток, затем исследовательская группа отобрала 45 их них. После этого свое мнение высказал экспертный совет, куда вошли политологи, журналисты, предприниматели и участники предыдущих рейтингов Forbes Kazakhstan.

    Умут Шаяхметова

    Умут Шаяхметова
    Фото: Halyk Bank

    На первом месте оказалась 56-летняя Умут Шаяхметова. Она является председателем правления и членом совета директоров Halyk Bank, а также членом совета директоров Altyn Bank. Шаяхметова известна также своим членством в комитете финансового сектора президиума НПП "Атамекен", Ассоциации финансистов Казахстана и Совета деловых женщин Алматы. Кроме того, она занимается вопросами внедрения цифровизации, входя в одноименную Комиссию при президенте Казахстана.

    Мадина Абылкасымова

    Мадина Абылкасымова
    Мадина Абылкасымова. Фото: gov.kz

    Мадина Абылкасымова является главой АРРФР, а ранее занимала должность зампредседателя Нацбанка. Помимо этого, она в разные годы занимала посты вице-министра нацэкономики и министра труда.

    Аида Балаева

    Аида Балаева
    Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

    Аида Балаева казахстанцам известна как министр культуры и информации Казахстана. Также она входит в совет директоров АО "Казтелерадио". В разное время Балаева занимала должность замруководителя Администрации президента и была главой МИОР.

    Ляззат Ибрагимова

    Ляззат Ибрагимова
    Ляззат Ибрагимова. Фото: "Отбасы банк"

    Ляззат Ибрагимова уже более 8 лет является главой "Отбасы банка", входя также в его совет директоров. До того, как стать председателем правления банка, она занимала аналогичный пост в холдинге "Байтерек", а также была главой фонда "Даму".

    Аружан Саин

    Аружан Саин
    Аружан Саин . Фото: bala-ombudsman.kz

    Аружан Саин известна как общественный деятель, основатель и директор Фонда "Добровольное общество "Милосердие", а также образовательного проекта "Мектеп OnLine". В течение нескольких лет она также являлась детским омбудсменом в Казахстане. Кроме того, казахстанцы знают ее как телеведущую, ее продюсерский центр "Аружан и компания" выпускает телепередачи и шоу.

    Светлана Жакупова

    Светлана Жакупова
    Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

    Светлана Жакупова на сегодня является министром труда и социальной защиты населения Казахстана, придя на должность с позиции первого вице-министра. Также ранее она занимала пост Уполномоченной по правам социально уязвимых категорий населения при президенте.

    Асель Тасмагамбетова

    Асель Тасмагамбетова позирует для камеры
    Асель Тасмагамбетова. Фото: saby.kz

    Асель Тасмагамбетову знают как основателя благотворительного фонда "Саби", в рамках которого, согласно информации на сайте фонда, была создана программа "Инватакси", реализованы образовательные проекты и создано несколько проектов в виде центров экстренной детской хирургии.

    Кроме фонда она также занимается бизнесом и активно участвует в отечественных и международных экологических программах. Асель Тасмагамбетова оказывает поддержку казахской культуре и искусству, способствует их популяризации за рубежом. Также она награждена орденом "Курмет" и званием почетного гражданина города Семей.

    Анар Рахимбаева

    Анар Рахимбаева
    Анар Рахимбаева. Фото: instagram.com/anar_rakhimbayeva

    Анар Рахимбаева возглавляла отдел продаж в BI Group. Сегодня она - меценат, предприниматель, руководитель общественного фонда "Ана үйі". Аналогичный проект Анар Рахимбаева с супругом запустили в Украине, Узбекистане и Малайзии. Также она является попечителем проекта IQanat.

    Раушан Кажибаева

    Раушан Кажибаева
    Раушан Кажибаева. Фото: ptrk.qr-pib.kz

    Раушан Кажибаева уже несколько лет является генеральным директором ТРК президента Республики Казахстан. Также она занимала пост советника премьер-министра. Также, как сообщается на сайте Акорды, она была советником председателя сената Парламента, руководителем пресс-службы сената. Также она руководителя пресс-службой являлась пресс-секретарем премьер-министра.

    Зауреш Батталова

    Зауреш Батталова
    Зауреш Батталова. Фото: instagram.com/zauresh_battalova

    Зауреш Батталова была депутатом сената, но до сих пор является членом совета при сенате Парламента. Кроме того, она президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане.

    Гульнара Бажкенова

    Гульнара Бажкенова
    Гульнара Бажкенова. Фото: facebook.com/gulnara.bazhkenova

    Известный журналист Гульнара Бажкенова является главным редактором Orda.kz и совладельцем ТОО "OrdaMedia.kz". Недавно она получила аккредитацию в США при Белом доме и ООН.

    Тамара Дуйсенова

    Тамара Дуйсенова
    Тамара Дуйсенова. Фото: акимат Актюбинской области

    Тамара Дуйсенова много лет занимает разные должности на госслужбе, включая посты министра здравоохранения, министра труда и зампремьера-министра. А в этом году она стала помощником президента Казахстана.

    Гаухар Каппарова

    Гаухар Каппарова
    Гаухар Каппарова. Фото: lancasterholding.com

    Предпринимательница Гаухар Каппарова является акционером Lancaster Group, куда входят такие компании, как ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" и ТОО "Жандиг-С". Также она владеет долей в сети школ Quantum Stem School. Помимо бизнеса, Каппарова известна как участник проекта IQanat.

    Эльвира Азимова

    Эльвира Азимова
    Эльвира Азимова. Фото: Facebook / ҚР Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл / Уполномоченный по правам человека в РК

    Как говорится на сайте Акорды, Азимова в разные годы занимала различные руководящие должности в Министерстве юстиции, занимала пост заместителя министра юстиции, а также являлась Уполномоченным по правам человека в Казахстане. В 2023 году она назначена на должность председателя Конституционного Суда Казахстана.

    Жания Аубакирова

    Жания Аубакирова
    Жания Аубакирова. Фото: instagram.com/aubakirova.zhaniya

    Жания Аубакирова - пианистка, народная артистка Республики Казахстан, профессор, а также создатель авторской школы Aubakirova School. А с 1997 года она является ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, говорится на сайте учебного заведения.

    Елена Бахмутова

    Елена Бахмутова
    Елена Бахмутова. Фото: afk.kz

    Бахмутова является председателем совета Ассоциации финансистов Казахстана, куда входят 140 участников, включая банки, страховые и аудиторские компании и так далее. Также она имеет членство президиума НПП "Атамекен".

    Динара Закиева

    Динара Закиева
    Динара Закиева. Фото: instagram.com / zakiyevadinara

    Динара Закиева сменила Аружан Саин на посту Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане. Сегодня она также входит в состав Национального курултая, а в партии Amanat она руководит советом по вопросам семьи и социальной защиты населения.

    Гульнар Досаева

    Гульнар Досаева
    Гульнар Досаева. Фото: old.dara.kz

    Супруга бывшего акима Алматы учредила благотворительный фонд "Дара", созданный для поддержки и помощи детям-сиротам и особенным детям. Также она входит в состав учредителей Lancaster Holding, ТОО "G and G Гламур" и ТОО "GGonline".

    Алия Молдабекова

    Алия Молдабекова
    Фото: Национальный банк Республики Казахстан

    Алия Молдабекова - зампредседателя правления Нацбанка. Как отмечается на сайте финрегулятора, в разные годы она трудилась на различных должностях Нацбанка, дойдя до должности замдиректора Департамента монетарных операций НБРК, а затем став директором этого департамента.

    Кунсулу Закарья

    Кунсулу Закарья
    Кунсулу Закарья. Фото: gov.kz

    Кунсулу Закарья является доктором биологических наук и профессором. Она трудилась гендиректором НИИ проблем биологической безопасности, а также стала советником президента по вопросам науки и инноваций. В этом году Закарья вошла в совет директоров АО "Национальный холдинг Qazbiopharm".

    Асель Мукажанова

    Асель Мукажанова
    Асель Мукажанова. Фото: aix.kz

    Асель Мукажанова является председателем правления Astana International Exchange, а также членом правления организации. В целом, стаж работы в финансовой сфере Мукажановой составляет более 25 лет.

    Жанна Кан

    Жанна Кан
    Жанна Кан. Фото: instagram.com/zhannakan.kz

    Жанна Кан является предпринимательницей. Ранее она основала Zhanna Kan Group, куда вошли известная ювелирная сеть, а также бренд одежды и товаров для дома. Жанна Кан также организовывает форум Be Woman.

    Салтанат Томпиева

    Салтанат Томпиева
    Салтанат Томпиева. Фото : primeminister.kz

    Салтанат Томпиева является председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК. При этом, как сообщается на портале Комитета, трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации начала с 1998 года. С 2019 по 2022 годы занимала должность заместителя председателя КГА, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.

    С 2022 года работала заместителем генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".

    Алина Алдамберген

    Алина Алдамберген
    Алина Алдамберген. Фото: Facebook/KASE

    Алина Алдамберген была председателем правления и членом совета директоров Казахстанской фондовой биржи KASE, а также зампредседателем правления НУХ "Байтерек". Сейчас Алдамберген стала членом совета директоров Фонда "Даму" и Экспортно-кредитного агентства Казахстана.

    Чинара Бугимбаева

    Чинара Бугимбаева
    Чинара Бугимбаева. Фото: instagram.com/bugimbayeva

    Чинара Бугимбаева основала сеть общественного питания Qaganat и работает ее гендиректором. Также она входит в президиум Национальной конфедерации работодателей Paryz и в Совет деловых женщин Палаты предпринимателей Алматы.

