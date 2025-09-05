"Может погибнуть в вагонах": казахстанские фермеры не могут экспортировать свой картофель

Казахстанский ранний картофель может погибнуть в вагонах - фермеры жалуются, что не могут отправить его на экспорт. Подробности сообщает 31 канал.

По данным телеканала, казахстанские фермеры оказались в непростой ситуации. Несмотря на снятие временного ограничения на экспорт, ранний картофель не могут отправить за рубеж. Официальная причина, как говорят в профильном союзе, отсутствие фитосанитарных сертификатов, без которых поставки невозможны.

При этом ранние сорта, по данным экспертов, не подлежат длительному хранению.

"Союз картофелеводов неоднократно выходил на Министерство сельского хозяйства, на Министерство торговли и интеграции. Там также неофициально нам сказали, в прошлом году был картофельный ажиотаж, цена, мы будем ждать, пока цена упадет", - отмечает председатель союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалиханов.

На сегодня рынок перенасыщен, цены упали ниже себестоимости, а реализовать продукцию за границу так и не удается, отмечается в сюжете.

При этом в прошлом году фермеров попросили увеличить площади под ранний картофель.

"Если экспорт будет закрыт, значит, цена еще раз упадет, процентов 40 выкинут на свалку, а в следующем году половина просто не посадят. Кто-то сократит, кто-то не выдержит, я думаю, сложная ситуация", - считает руководитель фермерского хозяйства Сергей Тилинин.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, Казахстан рискует потерять свои традиционные рынки сбыта. Претензии от партнеров звучали и в прошлом году, тогда аграрии также не смогли вовремя выполнить обязательства. В этом году история повторяется.

"Союз картофелеводов Узбекистана, который поставил сюда вагоны, загрузил свой картофель и с удивлением узнает, что он не может закупленные картофели вывезти, они же завтра могут через свое министерство торговли выйти на наши государственные органы, и нашим государственным органам придется объяснять на международном уровне, почему картофель, купленный узбеками, не может пересечь границу", - отмечает председатель союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалиханов.

При этом в Министерстве сельского хозяйства ответили, что ограничение на экспорт истекло и проблем нет.

"Технические неполадки, которые возникли в информационной системе при подаче заявлений на получение фитосанитарных сертификатов на вывоз картофеля были оперативно устранены. Только за один день, 4 сентября оформлены фитосанитарные сертификаты на вывоз 131 железнодорожных вагонов 8 704 тонн картофеля в Республику Узбекистан. Никаких проблем нет", - заверяют в ведомстве.

Но в союзе картофелеводов уверяют, что на момент выхода сюжета фитосанитарные разрешения получили не все производители.

