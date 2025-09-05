"Удаленка" и разгрузка дорог: в график учебы и работы алматинцев могут внести изменения

В Алматы грядут изменения в режиме работы горожан, а также в графике начала занятий студентов. Госслужащим уже изменили режим - работа теперь начинается с 08:30, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акима города Алматы, в осенний период в мегаполисе, в связи с окончанием отпусков и началом учебного года, наблюдается повышенный трафик, особенно в часы пик.

И как раз для снижения заторов и создания более комфортных условий для жителей города акимат совместно с экспертами изучает и внедряет различные меры.

Сейчас, по данным ведомства, рассматривается вопрос перехода сотрудников государственных органов на удаленный формат.

"При этом основной акцент делается на оптимизацию графика работы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предусматривающим возможность перевода не более 30% сотрудников на дистанционный режим", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акиматом поддерживается инициатива депутатов гормаслихата о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим как одну из возможных мер по снижению транспортной нагрузки.

Однако здесь же заверили, что окончательное решение о переводе работников на дистанционный формат принимается самими частными компаниями.

Что касается студентов, то для вузов и колледжей предлагается внедрение дифференцированного графика начала учебных занятий.

"Часть учебных заведений будет начинать занятия с 8:00, часть - с 10:00. Такой подход позволит распределить поток более чем 637 тысяч студентов, обеспечив их прибытие в учебные заведения в разное время и разгрузив дороги в часы пик", - считают в акимате.

Здесь также сообщили, что постановлением градоначальника принято решение об изменении режима работы местных исполнительных органов.

"Для части сотрудников по соглашению сторон предусмотрен вариант гибкого графика. Начало рабочего дня перенесено с 09:00 на 08:30, при этом обеденный перерыв увеличен с 1 часа до 1,5 часа", - резюмировали в ведомстве.

