Новый государственный природный парк появился на юге Казахстана (фото)

В Жамбылской области создан новый региональный государственный природный парк "Мерке", передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Парк получил статус особо охраняемой природной территории.

Главная цель его создания - сохранение уникальных экосистем предгорной и горной зоны Западного Тянь-Шаня, охватывающей больше 86 тыс. гектаров.

По данным комитета, в "Мерке" обитают занесенные в Красную книгу животные, включая снежного барса, архара, индийского дикобраза и туркестанскую рысь.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияра Тургамбаева, "Мерке" является важным шагом на пути к эффективному управлению природными ресурсами и сохранению экосистем.

Государственный природный парк "Мерке". Фото: gov.kz

В дальнейшем планируется развивать здесь инфраструктуру, создать новые рабочие места и реализовать научно-просветительские программы.

Государственный природный парк "Мерке". Фото: gov.kz

На странице Казахстанского национального географического общества указано, что государственный национальный природный парк — особо охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного учреждения.

Она предназначена для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, эколого-просветительных, научных, туристских и рекреационных целях.

Национальный парк имеет особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность. На территории национального парка допускается и организуется туризм.

В отличие от заповедников, где деятельность человека практически полностью запрещена (запрещены охота, туризм и т. п.), на территорию национальных парков допускаются туристы, в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.