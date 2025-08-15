Алматинская полиция победила в соревнованиях Rukh Nation
Сборная команда Департамента полиции города Алматы, в состав которой вошли сотрудники СОБР и спецназ, завоевала первое место в масштабных соревнованиях с препятствиями Rukh Nation, передает NUR.KZ.
Состязания прошли на территории горного комплекса Oi-Qaragai среди сотрудников спецподразделений государственных органов, силовых и правоохранительных структур Республики Казахстан. Организатором выступила Служба государственной охраны.
В турнире приняли участие 18 команд, всего более 80 человек. Второе место заняли военнослужащие десантно-штурмовых войск, третье - представители Службы государственной охраны.
Отдельно стоит отметить участие женской команды Специального отряда быстрого реагирования ДП Алматы: девушки достойно представили полицию города, продемонстрировав силу, выносливость и командный дух.
"Этот результат - итог профессиональной подготовки, командного духа и высокого уровня физической и боевой выучки наших сотрудников. Мы гордимся каждым участником и благодарим организаторов за высокий уровень проведения соревнований", - отметил начальник ДП города Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.
Подобные мероприятия способствуют укреплению взаимодействия между силовыми структурами, обмену опытом, а также популяризации военно-прикладных видов спорта.
