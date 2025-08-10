Казахстанские школьники взяли "серебро" на чемпионате мира FIDE-2025

Национальная школа физики и математики из Казахстана взяла "серебро" в командном чемпионате мира среди школ FIDE-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Chess.com.

Чемпионат выиграла школа Velammal MHS из Индии с идеальным результатом - 8 очков из 8 возможных. Национальная школа физики и математики из Казахстана выирала "серебро" с результатом 6/8, а бронзу взяла школа Harker из США, набрав 5/8 и лишь немного опередив команду Astana 2 RSPM - еще одну школу из Казахстана.

Турнир, состоявший из восьми раундов и проходивший по швейцарской системе, проходил с 3 по 6 августа в Епископальной средней школе в Александрии, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, округ Колумбия.

В школьном чемпионате участвовали 55 команд - это 286 игроков из 48 стран.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович на церемонии закрытия поздравил победителей и вручил награды.

