Сколько человек с именем Абай живет в Казахстане

    Люди. Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

    В этом году отмечается 180-летие со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева. С именем Абай в стране живет 18 763 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

    Как сообщает Бюро национальной статистики АСПР РК, в год 180-летия со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева в нашей стране проживает 18 763 человека по имени Абай.

    Наибольшая их численность в городе Астана (2 089 человек), Туркестанской области (2 018) и Алматы (1 719).

    Самый старший из них родился в 1932 году. Больше всего людей с именем Абай приходится на возрастную группу 30-34 года - 3 228 человек. В первом полугодии текущего года имя Абай получили 157 новорожденных.

    Это имя давали и девочкам, в Казахстане зарегистрировано 10 женщин по имени Абай. С именем Ибраһим (включая Ибрагим и Ибрахим) в стране проживает 35 404 человека.

    Всего в стране именем поэта названа 1 область, 1 город, 3 района, 26 сел.

    Добавим, даже спустя более чем век после смерти Абая Кунанбаева ученые продолжают изучать его богатое художественное наследие, философские взгляды и детали жизни. Подробности читайте в нашем материале.

    Напомним, что с 2020 года 10 августа казахстанцы отмечают День Абая - в тот год страна праздновала его 175-летний юбилей. Тогда же аэропорту Семея было присвоено его имя.

    На литературном портале "Әдебиет" говорится, что Абай Кунанбаев родился 29 июля (по юлианскому календарю, а по григорианскому, который используют сейчас, - 10 августа) 1845 года и умер 23 июня (6 июля) 1905 года.

    Настоящее имя - Ибрагим, но прозвище Абай (с каз. языка - "внимательный", "осторожный"), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

    Абай Кунанбаев - казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

