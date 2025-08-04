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    Фото жителей Риддера сыграли роль в суде

    Опубликовано:

    Переработка мусора
    Завод по переработке отходов. Иллюстративное фото: AzmanL / Getty Images

    Строительство завода по переработке отходов в Риддере без экологического разрешения привело к крупному штрафу и временному запрету деятельности для ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жители Риддера обратились в уполномоченный орган с жалобой на экологические нарушения, допущенные одним из ТОО в Восточно-Казахстанской области.

    По результатам проведенной внеплановой проверки установлено, что ТОО на арендованной им территории проводило сварочные работы по сборке конструкций и земляные работы по очистке участка. Работы шли в рамках подготовки к строительству завода по переработке промышленных отходов.

    "При этом были зафиксированы выбросы в окружающую среду (эмиссии) без обязательного экологического разрешения, что является нарушением статьи 106 Экологического кодекса и подпадает под действие части 4 статьи 328 КоАП", - уточнили в суде.

    Управляющий директор ТОО в суде пояснил, что производился лишь незначительный объем сварки тележек, а земляных работ, по его мнению, не было. По его словам, проводилась только уборка территории, которую нельзя приравнять к земляным работам.

    Также управляющий директор сообщил о приостановке деятельности на данной территории, подборе другого участка в промышленной зоне города и планируемом переносе оборудования туда. При этом он не отрицал, что у ТОО отсутствует необходимое экологическое разрешение.

    По мнению независимого эколога, норма части 4 статьи 328 КоАП применяется не только к введенным в эксплуатацию объектам, но и к объектам, находящимся на стадии строительства, поскольку само возведение объекта уже представляет собой антропогенное воздействие на окружающую среду и требует получения соответствующего разрешения.

    Несмотря на то, что представители ТОО не признали вину и настаивали, что их действия не носили характер строительных работ, суд установил факт начала строительно-монтажных мероприятий и отсутствие разрешения, что подтверждалось актами проверки и фотоматериалами, представленными местными жителями.

    Специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело с выездом на место. Он пришел к выводу, что действия ТОО оказали негативное воздействие на окружающую среду.

    ТОО признали виновным по ч.4 ст.328 КоАП. Компании назначили административное взыскание - штраф в сумме 1,9 млн тенге с запрещением деятельности на три месяца.

    Постановление пока не вступило в законную силу.

    Отметим, что по ч.4 ст.328 КоАП РК осуществление антропогенного воздействия на окружающую среду без экологического разрешения, когда его получение являлось обязательным для вновь введенного в эксплуатацию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, либо без обязательной декларации о воздействии на окружающую среду влечет штраф на физических лиц в размере 200 МРП (786 400 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 700 МРП (2,7 млн тенге), на субъектов среднего и крупного предпринимательства - в размере 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, с запрещением деятельности на срок до трех лет. 

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