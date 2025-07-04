"Можем потерять людей": что происходит в объявленной на 50 лет зоной бедствия промзоне Кентау

Жители и госслужащие Кентау рассказали, что сейчас происходит в объявленной до 2075 года зоной экологического бедствия промышленной зоне города, сообщает телеканал 24 KZ.

Как отмечает телеканал, промышленная зона на севере Кентау занимает площадь 900 гектаров. В прошлом здесь активно работали предприятия по добыче и обогащению свинца и цинка. Когда комбинаты прекратили работу, шахты затопило грунтовыми водами. И хотя на первый взгляд никакой опасности не видно, горожане знают, что эта картинка обманчива.

"Люди пасут здесь скот. Но это опасно. Территорию нужно оградить и закрыть. Здесь не должны находиться ни люди, ни животные", - сказал местный житель Фурхад Кауынбаев.

Ветеран горнодобывающей отрасли Жолшыбек Аккулов утверждает, что под землей сформировались пустоты. По его словам, обрушение может произойти в любой момент. Поэтому необходимо оградить территорию и ужесточить меры безопасности.

"Часть территории уже оградили. За этими участками расположены зоны с высоким риском обвала. Здесь под землей пустота, отсюда полностью выработали недра. Если не установить заграждения, мы можем потерять не только животных, но и людей", - считает Аккулов.

В городе поручено ограничить передвижение транспорта, запретить строительство новых объектов, а также переселить находящихся на территории жителей. Акимат должен стабилизировать экологическую ситуацию.

"Сейчас в этой зоне не работает ни одно предприятие. Ранее один объект находился в районе Хантағы. Сейчас всю территорию площадью 900 гектаров огородим", - прокомментировал главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Кентау Толеген Жуманулы.

Ранее геологи провели научные исследования по двум направлениям. Сейчас они продолжают мониторинг с помощью георадаров и дронов. Несмотря на снижение активности грунтов, риск проседания остается.

"Основная угроза - риск проседания земли. Из-за этого территорию признали опасной. При этом промышленная зона не имеет отношения к включению жилых районов Кентау в перечень экологически неблагополучных территорий", - заявил заместитель акима Кентау Нурбол Кокенов.

Напомним, в мае этого года зоной чрезвычайной экологической ситуации признали территорию промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера.

Летом прошлого года на заседании сената депутат Мурат Кадырбек заявил, что город Кентау хотят признать зоной экологической катастрофы, в связи с чем местным жителям необходимы выплаты на сумму в 6 млрд тенге.

Затем осенью аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды ответил на волнующий жителей вопрос о том, могут ли город Кентау включить в зону экологического бедствия.