Вернуть обязательную прописку детей до 14 лет предложили в Казахстане

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Вернуть обязательную прописку детей до 14 лет предложили в Казахстане

    Опубликовано:

    Мама с детьми на берегу моря
    Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Министерство внутренних дел Казахстана предложило вновь вернуть обязательную прописку детей до 14 лет, отмененную в 2020 году, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщает телеканал, сейчас в Казахстане детей до 14 лет регистрируют автоматически – на тот же адрес, где прописаны родители или опекуны.

    Однако накануне министерство внутренних дел страны выступило с инициативой вернуть прежние правила, когда место проживания каждого ребенка нужно закрепить документально.

    В ведомстве поясняют, что это нужно для ведения точной статистики по численности населения страны. По мнению разработчиков, из-за отсутствия адресных сведений о детях младше 14 лет демографические данные по Казахстану могут быть неточными.

    Источник: КТК

    Как зарегистрироваться по месту жительства в Казахстане

    Согласно информации на портале eGov, регистрация по месту жительства необходима при получении документов - удостоверения личности или паспорта. 

    Зарегистрироваться можно через ЦОН, портал электронного правительства или информационные системы банков второго уровня.

    При регистрации через портал или приложение банков второго уровня нужно направить электронный запрос, заверенный своей ЭЦП. Собственник жилья должен подтвердить его через свой личный кабинет в eGov.

    Для регистрации по месту жительства в ЦОНе понадобятся следующие документы:

    1. Документ, удостоверяющий личность собственника жилища (либо его цифровая форма  для идентификации личности) либо поверенного лица. При этом потребуется личное присутствие собственника жилища либо поверенного лица для письменного согласия на регистрацию. 
    2. Документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт гражданина Республики Казахстан (при его наличии) либо их цифровая форма - для идентификации личности.
    3. Граждане РК, прибывшие из-за пределов республики на постоянное жительство в Республику Казахстан – оригинал паспорта, документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо документ (справку) об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.