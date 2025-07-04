Вернуть обязательную прописку детей до 14 лет предложили в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана предложило вновь вернуть обязательную прописку детей до 14 лет, отмененную в 2020 году, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, сейчас в Казахстане детей до 14 лет регистрируют автоматически – на тот же адрес, где прописаны родители или опекуны.

Однако накануне министерство внутренних дел страны выступило с инициативой вернуть прежние правила, когда место проживания каждого ребенка нужно закрепить документально.

В ведомстве поясняют, что это нужно для ведения точной статистики по численности населения страны. По мнению разработчиков, из-за отсутствия адресных сведений о детях младше 14 лет демографические данные по Казахстану могут быть неточными.

Источник: КТК

Как зарегистрироваться по месту жительства в Казахстане

Согласно информации на портале eGov, регистрация по месту жительства необходима при получении документов - удостоверения личности или паспорта.

Зарегистрироваться можно через ЦОН, портал электронного правительства или информационные системы банков второго уровня.

При регистрации через портал или приложение банков второго уровня нужно направить электронный запрос, заверенный своей ЭЦП. Собственник жилья должен подтвердить его через свой личный кабинет в eGov.

Для регистрации по месту жительства в ЦОНе понадобятся следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность собственника жилища (либо его цифровая форма для идентификации личности) либо поверенного лица. При этом потребуется личное присутствие собственника жилища либо поверенного лица для письменного согласия на регистрацию. Документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт гражданина Республики Казахстан (при его наличии) либо их цифровая форма - для идентификации личности. Граждане РК, прибывшие из-за пределов республики на постоянное жительство в Республику Казахстан – оригинал паспорта, документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо документ (справку) об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.