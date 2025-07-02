Единственный в Казахстане авиационно-технический центр оказался на грани закрытия (видео)

Стратегическое предприятие, которое обслуживает воздушную технику, может закрыться. Спасти его пытаются депутаты мажилиса, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, центр не работает уже около года. Производство остановлено, а счета арестованы из-за уголовного разбирательства в отношении бывших руководителей завода. При этом часть сотрудников перевели в так называемый режим простоя, а некоторые и вовсе уволились

"У нас было порядка 180 сотрудников. В настоящее время на предприятии 30 человек. Много людей у нас ушло в связи с простоем, в связи с такой кризисной ситуацией. Наше предприятие с 8 февраля 24-го года – мы находимся на простое", - рассказал начальник производственного комплекса Мажит Исабаев.

Среди самолетов, которые простаивают в ангарах предприятия, есть даже истребители Су-25. Но сейчас они больше напоминают экспонаты военного музея. Чуть более представительно смотрятся другие объекты.

Кроме проведения технического обслуживания самолетов и вертолетов, в центре занимаются сборкой беспилотных летательных аппаратов – проще говоря, военных дронов. Впрочем, как и воздушные суда, они простаивают.

История с беспилотниками затянулась из-за того же дела с растратой денег. И хотя в процесс расследования депутаты вмешаться не могут, они надеются хоть как-то помочь этому уникальному предприятию.

"Дичь – ситуация состоит в следующем. Предприятие уникальное. Оно может и должно поддерживать обороноспособность Военно-воздушных сил страны. Сейчас, пока вот здесь простаивают военно-транспортные самолеты, потому что есть бардак внутри страны, мы вынуждены извне платить деньги «чужому дяде» для того, чтобы свои военные нужды выполнять", - заявил депутат мажилиса Павел Казанцев.

Депутаты возмущены не только тем, что стране приходится платить зарубежным компаниям за ремонт отечественной техники, но и потому, что значимая, иногда секретная информация может попасть не в те руки. Так что мажилисмены пообещали не откладывать дело стратегической важности в долгий ящик и заняться им в ближайшее время.

Источник: КТК