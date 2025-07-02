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    Единственный в Казахстане авиационно-технический центр оказался на грани закрытия (видео)

    Опубликовано:

    Воздушные суда МЧС
    Воздушные суда МЧС. Кадр из сюжета: телеканал КТК

    Стратегическое предприятие, которое обслуживает воздушную технику, может закрыться. Спасти его пытаются депутаты мажилиса, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщает телеканал, центр не работает уже около года. Производство остановлено, а счета арестованы из-за уголовного разбирательства в отношении бывших руководителей завода. При этом часть сотрудников перевели в так называемый режим простоя, а некоторые и вовсе уволились

    "У нас было порядка 180 сотрудников. В настоящее время на предприятии 30 человек. Много людей у нас ушло в связи с простоем, в связи с такой кризисной ситуацией. Наше предприятие с 8 февраля 24-го года – мы находимся на простое", - рассказал начальник производственного комплекса Мажит Исабаев.

    Среди самолетов, которые простаивают в ангарах предприятия, есть даже истребители Су-25. Но сейчас они больше напоминают экспонаты военного музея. Чуть более представительно смотрятся другие объекты.

    Кроме проведения технического обслуживания самолетов и вертолетов, в центре занимаются сборкой беспилотных летательных аппаратов – проще говоря, военных дронов. Впрочем, как и воздушные суда, они простаивают.

    История с беспилотниками затянулась из-за того же дела с растратой денег. И хотя в процесс расследования депутаты вмешаться не могут, они надеются хоть как-то помочь этому уникальному предприятию.

    "Дичь – ситуация состоит в следующем. Предприятие уникальное. Оно может и должно поддерживать обороноспособность Военно-воздушных сил страны. Сейчас, пока вот здесь простаивают военно-транспортные самолеты, потому что есть бардак внутри страны, мы вынуждены извне платить деньги «чужому дяде» для того, чтобы свои военные нужды выполнять", - заявил депутат мажилиса Павел Казанцев.

    Депутаты возмущены не только тем, что стране приходится платить зарубежным компаниям за ремонт отечественной техники, но и потому, что значимая, иногда секретная информация может попасть не в те руки. Так что мажилисмены пообещали не откладывать дело стратегической важности в долгий ящик и заняться им в ближайшее время.

    Источник: КТК

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