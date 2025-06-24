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    "Могу ее потерять, потому что нет денег": мама из Актау мечтает спасти дочь от редкого вида рака

    Опубликовано:

    Жансая с мамой
    Жансая с мамой. Фото: из личного архива

    15-летняя Жансая из Актау уже несколько лет борется с очень редким видом рака. Девочке вырезали оба надпочечника, что делает ее уязвимой к любой болезни. Спасти ее могут в Турции, передает NUR.KZ.

    "В 2019 году наша жизнь раскололась пополам. Моей маленькой, веселой, жизнерадостной дочке поставили диагноз, название которого мы никогда не слышали раньше - злокачественная двусторонняя феохромоцитома. Это крайне редкая, агрессивная форма рака, поражающая надпочечники. Опухоль была не на одном, а сразу на обоих надпочечниках. Оба пришлось удалить.

    С того момента Жансая живет на гормонозаместительной терапии. Ее организм каждый день нуждается в искусственных гормонах, без которых она не сможет выжить. Мы надеялись, что победили болезнь. Надеялись, что ей удастся просто жить, как обычному ребенку. Но судьба оказалась жестокой", - говорит мама девочки, Гульден Сарсенгалиева.

    В этом году, рассказывает Гульден, семья вновь услышала страшные слова - образование в области правого надпочечника. Риск рецидива. Подозрение на повторный рак. Для девочки снова начались обследования, а для мамы - бессонные ночи и страх. Но теперь он - во много раз сильнее, ведь организм Жансаи ослаблен, а без надпочечников каждая болезнь дается тяжелее.

    "Это может быть не просто опухоль, а смерть, если промедлить. Особенность этой болезни в том, что она может долго не проявляться, а потом внезапно вернуться. Но самое страшное то, что любое хирургическое вмешательство в ее случае может закончиться смертью.

    Из-за отсутствия надпочечников у дочери может резко упасть давление прямо на операционном столе. Это может быть мгновенно и фатально.

    Мы обратились к разным врачам по всему Казахстану. Мы стучались во все двери. Но врачи отказались от операции, потому что риск слишком высок, случай очень редкий и сложный. Сейчас у нас только один путь - обратиться в клиники Турции, где есть опыт лечения таких тяжелых, редких онкологических диагнозов. Врачи там готовы нас принять, выполнить высокотехнологичную операцию, где будет работать целая мультидисциплинарная команда", - говорит Гульден.

    Но лечение стоит больших денег 23 835 долларов - около 12,5 млн тенге, что для семьи неподъемно.

    "Моя Жансая — добрейшая, сильнейшая девочка. Несмотря на все, что она пережила, она не жалуется. Она говорит: "Мама, я справлюсь". Она утешает меня, представляете? Она говорит: "Мама, не плачь, мы обязательно справимся".

    И мне становится невыносимо от мысли, что я могу ее потерять просто потому, что у нас нет денег. Она хочет жить. Она мечтает стать кондитером, любит рисовать. И я не могу ей сказать, что у нас нет денег, что мы можем не успеть.

    Поэтому я обращаюсь к вам, помогите, пожалуйста, Жансае. Спасите ей жизнь. Каждое ваше слово, каждая помощь — это шанс. Шанс на жизнь", - заключила мама.

    Реквизиты:

    Kaspi: 4400430294530826

    Halyk: 4405639701126813

    Береке: 542999730173481

    Instagram: @help_komek7292

    WhatsApp: +77781179682 Гульден С., мама

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