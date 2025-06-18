Студентка умерла в общежитии Назарбаев Университета - данный инцидент прокомментировали в пресс-службе учебного заведения, передает МИА "Казинформ".

"С глубоким сожалением сообщаем о трагическом инциденте, произошедшем в одном из наших общежитий NU. Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким девушки", - заявили в вузе.

Ситуация находится под контролем: ведутся необходимые оперативные действия, работают сотрудники правоохранительных органов и психологи, подчеркнули в NU.

"Мы со своей стороны оказываем от университета материальную и моральную поддержку", - заявили в пресс-службе.

Граждан призвали воздержаться от распространения непроверенной или недостоверной информации.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту обнаружения тела 24-летней девушки возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в прошлом году в Талдыкоргане при загадочных обстоятельствах в общежитии одного из колледжей скончалась 16-летняя студентка.

А в Западно-Казахстанской области при неизвестных обстоятельствах пропал 18-летний парень. Он был студентом третьего курса уральского колледжа. На каникулах молодой человек решил поехать к родственникам в Акжаикский район и помочь по хозяйству. Последний раз его видели на берегу реки. Позже водолазы нашли и извлекли из Урала его тело. На нем была одежда.