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Два пациента сбежали из центра психического здоровья в Алматы

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Палата в больнице
Палата. Иллюстративное фото: Magryt/GEtty Images

Несколько дней назад волонтеры Lider.kz в своем профиле в Instagram сообщили о том, что из центра психического здоровья в Алматы сбежали два человека, передает NUR.KZ.

В ориентировках указано, что 31 мая вечером из психдиспансера на улице Кекилбайулы (бывш. Каблукова) сбежали двое мужчин 32 и 33 лет.

Один - среднего телосложения, волосы темные, карие глаза, есть рубцы на предплечье. Рост 157 см. Был одет в черные футболку, шорты и шлепанцы.

Второй - среднего телосложения, темно-русые волосы с сединой, карие глаза, имеет родинку возле левого глаза. Он был одет в белую футболку, черные шорты и светлые шлепанцы.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что заведено розыскное дело.

Также мы обратились в пресс-службу УОЗ Алматы за комментарием касательно произошедшего.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252082-dva-pacienta-sbezhali-iz-centra-psihicheskogo-zdorovya-v-almaty/